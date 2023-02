Apple teste en ce moment sa technologie de glycémie pour l'Apple Watch

Apple ne le cache plus, l'Apple Watch a désormais un rôle majeur dans les fonctionnalités santé. La célèbre montre connectée en contact permanent avec votre poignet est capable de surveiller votre rythme cardiaque ou encore de vous dire le taux d'oxygène dans le sang. Pour Apple, ce n'est pas assez, l'entreprise veut aller plus loin avec l'arrivée d'un nouveau capteur révolutionnaire !

Le capteur de glucose serait arrivé à maturité dans son développement

Depuis plusieurs années, les ingénieurs et spécialistes santé d'Apple travaillent activement sur un capteur capable de mesurer et surveiller votre taux de glycémie. Cet objectif dans le domaine de la santé "remonte à l'époque où Steve Jobs était toujours aux commandes d'Apple". Si cette nouveauté voit le jour, l'Apple Watch pourrait bientôt proposer aux utilisateurs une surveillance non invasive et permanente de votre taux de glycémie.



Le projet est pris très au sérieux chez Apple et Tim Cook ainsi que l'équipe de direction souhaite conclure rapidement le travail autour de ce capteur de glycémie. Pour accélérer le processus de développement, le géant californien a formé une équipe de plusieurs centaines d'ingénieurs et spécialistes qui travaillent quotidiennement sur ce projet inédit pour une montre connectée.

Selon Bloomberg qui révèle le projet et l'évolution en cours, Apple aurait déjà choisi depuis longtemps la technique de mesure et de surveillance du taux de glycémie :

Apple adopte une approche différente, en utilisant une technologie de puce connue sous le nom de photonique au silicium et un processus de mesure appelé spectroscopie d'absorption optique. Le système utilise des lasers pour émettre des longueurs d'onde spécifiques de lumière dans une zone sous la peau où il y a du liquide interstitiel - des substances qui fuient les capillaires - qui peuvent être absorbés par le glucose. La lumière est ensuite réfléchie sur le capteur d'une manière qui indique la concentration de glucose. Un algorithme détermine ensuite le taux de glucose sanguin d'une personne. Le système de glucose s'appuiera sur une liste de puces et de capteurs de photonique en silicium conçus par Apple. La société a fait appel à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. pour construire la puce principale afin de l'alimenter.

Le projet est tellement à un stade avancé, qu'Apple a déjà fait appel à des testeurs afin de vérifier si sa technologie est bien fonctionnelle. Des personnes qui sont diabétiques ont été sollicitées, ainsi que des personnes atteintes de prédiabète et de diabète de type 2. Pour aller plus loin dans la démarche, Apple a comparé les résultats de sa technologie avec un prélèvement de sang dans les veines (la procédure classique pour mesurer le taux de glycémie).

L'objectif d'Apple ?

L'Apple Watch est capable de vous informer d'un rythme cardiaque élevé et d'anticiper des complications, voire même une crise cardiaque. Pourquoi ne pas faire la même chose avec le taux de glucose ? Apple souhaite que sa montre connectée puisse servir de "mesure préventive" pour avertir les utilisateurs qu'ils sont prédiabétiques.



En cas d'alerte, ce sera après à l'utilisateur d'adopter des mesures strictes pour éviter que son taux de glucose dans le sang s'aggrave. L'Apple Watch sous-entendra donc il est nécessaire de maintenir un régime alimentaire sain, de contrôler les portions et les horaires de repas, de faire de l'exercice plus régulièrement ou encore réduire la consommation d'alcool.

Après avoir appliqué ces recommandations, l'utilisateur pourra vérifier via son Apple Watch si les résultats de ses efforts sont bien au rendez-vous.



