Attention, watchOS 26 bêta 2 plante sur l'Apple Watch Hermès

Les propriétaires d'une très chère Apple Watch Hermès doivent absolument éviter d'installer watchOS 26 bêta 2. Selon les notes de version d'Apple, cette bêta entraîne des plantages continus sur les modèles de la marque de luxe française.

Apple x Hermès

Des témoignages sur les forums d'Apple, X/Twitter ou encore Reddit indiquent que la mise à jour cause une surchauffe, des plantages répétés et des échecs de charge, probablement en raison d'un problème avec le cadran Hermès.



De plus, la mise à jour vers iOS 26 bêta 2 empêche l'application Apple Watch sur iPhone de s'ouvrir si une montre Hermès est associée. Dissocier la montre résout le problème de l'application, mais la ré-association est alors impossible.

Apple devrait corriger ces problèmes dans les prochaines mises à jour de watchOS 26 et iOS 26, probablement la bêta 3. Pour l'instant, les utilisateurs d'Apple Watch Hermès doivent éviter d'installer ces versions bêta.



Rappelons qu'iPhoneSoft est l'un des rares sites tech à avoir testé la première édition de l'Apple Watch Hermès en 2016, un modèle rare qui donne droit à un bracelet spécial, ainsi qu'un cadran Hermès exclusif.