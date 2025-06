Apple lance la bêta d’iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 et visionOS 26

Aujourd’hui, Apple a déployé les premières bêtas pour développeurs d’iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26 à des fins de test.

Comme expliqué dans notre tutoriel, les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l’application Réglages sur leurs appareils.

Une bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour incluent les nouveautés présentées lors du keynote de ce soir, avec un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes. Apple a également harmonisé la numérotation de ses mises à jour pour plus de cohérence en prenant l'année de la rentrée prochaine.

Restez dans le coin pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26. Les articles arrivent les uns après les autres. Comptez plus de 8 Go rien pour iOS 26 (et plus de 20 Go de libres pour l'installer)...



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet, avec un lancement complet pour le public en septembre.