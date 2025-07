iOS 18.6 : Apple annonce la migration automatique vers le nouveau HomeKit

Apple se prépare à abandonner définitivement l'ancienne architecture HomeKit cet automne, et la firme de Cupertino envisage désormais d'effectuer certaines mises à jour de manière automatique. Cette transition marque une étape importante dans l'évolution de l'écosystème domotique d'Apple.

Une transition qui s'accélère avec iOS 18.6

On l'avait déjà repéré il y a quelques semaines, mais la dernière bêta d'iOS 18.6 révèle des changements significatifs dans la stratégie d'Apple concernant HomeKit. Le code découvert par Macrumors indique que certaines maisons connectées bénéficieront d'une mise à jour automatique vers la nouvelle architecture, tandis que d'autres nécessiteront une intervention manuelle. Cette approche hybride témoigne de la complexité technique de cette transition, notamment pour les utilisateurs possédant des appareils plus anciens.

Apple avait initialement lancé cette nouvelle architecture en décembre 2022 avant de la retirer temporairement suite à des dysfonctionnements. Sa réintroduction stable en mars 2023 avec iOS 16.4 a marqué un tournant pour l'écosystème HomeKit, offrant de meilleures performances et une fiabilité accrue pour les foyers équipés de nombreux accessoires connectés.

Des améliorations techniques substantielles

Cette modernisation apporte des fonctionnalités attendues comme l'accès invité, la prise en charge de plus d'aspirateurs robots et l'historique d'activité. Plus important encore, elle résout les problèmes de connectivité qui ont longtemps frustré les utilisateurs Apple, particulièrement le fameux message "l'accessoire ne répond pas" qui apparaissait trop fréquemment.

L'architecture renouvelée exploite mieux les protocoles Matter et Thread, standardisant la communication entre appareils de différentes marques. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie d'Apple de simplifier la domotique tout en maintenant sa philosophie de sécurité et de confidentialité.

Les utilisateurs n'ayant pas encore effectué la mise à jour peuvent le faire manuellement via l'application Maison, dans les réglages. Cette transition, bien qu'inévitable, marque une étape importante dans l'évolution de l'écosystème connecté d'Apple. Preuve supplémentaire qu'Apple prépare bien des nouveautés du côté de la domotique, que ce soit avec un HomePad ou un nouvel Apple TV.