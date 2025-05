Le premier HomePad d’Apple serait lancé en fin d'année

Vous le savez, Apple développe actuellement un hub pour la maison intelligente, surnommé "HomePad", doté d’un écran carré de 7 pouces, intégrant Apple Intelligence et permettant de contrôler HomeKit et Siri. Initialement prévue pour un lancement au printemps, l'appareil a pris du retard. Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, le HomePod serait disponible avant la fin de l'année.

Un HomePad pourquoi faire ?

Entre iPad et HomePod, le HomePad viendrait concurrencer Google et Amazon qui sont actuellement les leaders en domotique. L'idée est de faciliter les appels en visio, de suivre des recettes, d'avoir l'actualité d'un coup d'oeil, d'écouter sa musique et de contrôler ses différents appareils connectés sans sortir l'iPhone de sa poche.

Voici les caractéristiques techniques du premier HomePad :

Écran carré de 7 pouces avec des bordures épaisses

Caméra positionnée en haut

Batterie rechargeable intégrée

Nouveau système d’exploitation homeOS

Prise en charge des applications vidéo, y compris FaceTime

Compatibilité avec plusieurs applications Apple

Tableau de bord inspiré de StandBy

Contrôle facile de la maison intelligente

Intégration d’Apple Intelligence

Les retards sont dus à des difficultés avec les initiatives d’intelligence artificielle d’Apple, notamment Siri et App Intents, initialement prévues pour iOS 18.4. Des problèmes techniques ont repoussé ces fonctionnalités, Apple annonçant un Siri 2.0 pour 2026. Des tests internes ont débuté plus tôt cette année, permettant à certains employés de tester l’appareil chez eux.

Après cela, certains rapports avançaient une date de lancement repoussée à 2026. Mais Mark Gurman pense que le calendrier s'est accéléré.

Un autre produit de domotique

En plus du HomePad, Apple travaille également sur un écran pour maison intelligente plus avancé, équipé d’un bras robotique et d’une "personnalité IA unique". Ce projet, considéré comme une "priorité majeure" pour l'entreprise, est prévu pour 2026 ou 2027.



Vous pensez que la maison intelligente d’Apple va bientôt devenir compétitive ?