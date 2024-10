tvOS 18.1 est disponible sur Apple TV et HomePod

Apple a publié la version candidate de tvOS 18.1 à l'intention de ses clients ayant une Apple TV compatible, ainsi que ceux qui ont un HomePod. Le système est partagé entre les deux appareils. Dans les deux cas, les nouveautés sont maigres, Apple s'étant concentré sur iOS 18.1 et macOS 15.1 avec Apple Intelligence.

Sur Apple TV

La version candidate de tvOS 18.1 est compatible avec l'Apple TV 4K (1re et 2e génération) et l'Apple TV HD. La nouvelle version est à récupérer dans la les réglages puis « Système » et « Mises à jour logicielles ».



Les mises à jour logicielles de tvOS sont généralement de faible ampleur par rapport aux autres mises à jour de systèmes d'exploitation, et se concentrent principalement sur de petites améliorations plutôt que sur des changements visibles de l'extérieur.



Normalement, tvOS 18.1 ajoute la prise en charge des aspirateurs robots dans Maison, de nouveaux économiseurs d'écran pour les films ainsi que la prise en charge du format 21:9 lorsque l'Apple TV est connecté à un projecteur.

Sur HomePod

Le logiciel du HomePod et du HomePod mini est également basé sur tvOS 18.1, et on ne sait pas ce qu'Apple a changé à date. Nous mettrons à jour l'article en conséquence.



En attendant, rendez-vous dans l'application Maison puis sur votre HomePod pour le mettre à jour.