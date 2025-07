tvOS 26 mémorise enfin les haut-parleurs AirPlay

Comme vu début juin, la prochaine mise à jour tvOS 26 pour Apple TV 4K et Apple TV HD introduit une série de fonctionnalités attrayantes, incluant le design "Liquid Glass", de nouveaux économiseurs d'écran et des améliorations pour FaceTime. Mais les petites évolutions sont parfois les meilleures, c'est le cas du support amélioré des haut-parleurs AirPlay, qui les transforme en un élément clé de votre système de home cinéma.

Sortie audio permanente pour tout haut-parleur AirPlay

Alors que les haut-parleurs sans fil gagnent en popularité d'année en année, comme l'excellente barre de son Sonos Beam, tvOS 26 les rend plus pratiques pour le divertissement à domicile. Auparavant, seuls les HomePod et HomePod mini pouvaient être définis comme sorties audio permanentes pour l'Apple TV 4K, notamment en paire stéréo, obligeant les autres haut-parleurs AirPlay à être reconnectés manuellement à chaque utilisation.Avec tvOS 26, n'importe quel haut-parleur AirPlay peut désormais être désigné comme la sortie audio par défaut. Ce réglage "permanent" garantit que le haut-parleur choisi reste connecté sans avoir à le réappairer manuellement à chaque fois.

Comment configurer ses haut-parleurs ?

Depuis l'application Réglages, les utilisateurs peuvent sélectionner n'importe quel haut-parleur AirPlay pour en faire la source audio permanente. Une fois configuré, l'Apple TV mémorise ce choix, offrant une expérience audio fluide à chaque démarrage.



Cette mise à jour améliore considérablement la polyvalence des haut-parleurs AirPlay avec l 'Apple TV, en faisant une option attrayante pour les configurations de home cinéma sans fil. En éliminant les frustrations liées à la connectivité, tvOS 26 ouvre la voie à une adoption plus large des solutions audio compatibles AirPlay, offrant aux utilisateurs plus de flexibilité et de commodité.