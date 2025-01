Apple publie tvOS 18.2.1 pour corriger la synchronisation des données

Apple a publié une mise à jour logicielle mineure, tvOS 18.2.1, pour les modèles d'Apple TV HD et d'Apple TV 4K. Cette mise à jour peut être installée en accédant à Réglages > Système > Mises à jour logicielles sur votre boîtier, ou tout simplement en attendant l'installation automatique qui est généralement paramétrée sur l'Apple TV.

Un seul changement sur tvOS 18.2.1

La principale fonctionnalité de tvOS 18.2.1 est la correction d'un problème de synchronisation des données, garantissant que les données se synchronisent correctement sur tous les appareils. Le numéro de build de la mise à jour est 22K160.

Voilà qui fait echo au déploiement d'iOS 18.2.1 et d'iPadOS 18.2.1 plus tôt ce mois-ci, tous deux axés sur des corrections de bugs importantes.



tvOS 18.2.1 fait suite à tvOS 18.2, qui a introduit un économiseur d'écran Snoopy pour les modèles Apple TV 4K de deuxième génération et ultérieurs, et la prise en charge du contenu ultra-large 21:9 pour les projecteurs home cinéma sur l'Apple TV 4K de troisième génération.

La prochaine version

Pour l'avenir, tvOS 18.3 est actuellement en phase de test bêta et devrait être lancé vers la fin janvier. Cette mise à jour pourrait inclure la prise en charge des aspirateurs robots dans l'application Home, bien qu'il semble qu'il s'agisse d'une autre mise à jour mineure.

La nouvelle Apple TV 2025

Les rumeurs suggèrent que la prochaine Apple TV est prévue pour plus tard en 2025, avec potentiellement une puce Wi-Fi et Bluetooth conçue par Apple avec prise en charge du Wi-Fi 6E. Sans oublier un nouveau processeur A1X, pour booster les performances. Le modèle actuel, l'Apple TV 4K, est sorti en octobre 2022.