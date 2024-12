Apple corrige les bugs avec iOS 18.2.1

Apple semble préparer la sortie d'iOS 18.2.1, d'après les données des journaux d'analyse de plusieurs sites Web cette semaine. Comme nos confrères de MacRumors, nos journaux serveurs ont révélé l'existence d’une version encore non annoncée par la firme de Cupertino, qui se placera entre iOS 18.2 et iOS 18.3.

Une version mineure

Comme son numéro l’indique, iOS 18.2.1 devrait être une mise à jour mineure, axée sur les corrections de bugs et les améliorations de sécurité. Cependant, nous ne savons pas encore précisément sur quels problèmes elle se concentre, sachant qu’il n’y a pas beaucoup de remontées négatives sur iOS 18.2. On espère en revanche que le bug de temps d’écran sera résolu. La mise à jour devrait arriver fin décembre ou début janvier.



Au-delà d’iOS, Apple proposera certainement les mises à jour d’iPadOS 18.2.1, macOS 15.2.1, watchOS 11.2.1 et compagnie.

La dernière version en date

Cette mise à jour suivra donc iOS 18.2, qui a été publié plus tôt ce mois-ci. iOS 18.2 a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment des capacités Apple Intelligence étendues pour les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 16. Parmi les nouveautés, citons Genmoji, Image Playground, l’intégration de Siri avec ChatGPT et une nouvelle fonctionnalité Localiser qui permet aux utilisateurs de partager l’emplacement des bagages équipés d’AirTags avec certaines compagnies aériennes comme Delta, United et Air Canada. Cette fonctionnalité permet de simplifier le processus de localisation des bagages perdus ou retardés.



En outre, Apple teste activement iOS 18.3 avec des développeurs et des bêta-testeurs publics. Cette mise à jour, qui devrait arriver fin janvier, ne semble inclure que des changements mineurs à ce stade.