🔥 Apple publie la version finale d'iOS 18.5 et iPadOS 18.5

Apple vient de publier la version finale d'iOS 18.5 au grand public, une semaine après la dernière bêta, ou plutôt Release Candidate. Comme à chaque fois, Apple fournit des notes de version, ce qui nous permet d'avoir une vue plus complète des nouvelles fonctionnalités incluses dans la mise à jour, en plus de celles découvertes pendant la période de test.

La liste des nouveautés

La mise à jour ajoute un nouveau fond d'écran qui correspond au dernier bracelet "Pride 2025" de l'Apple Watch de cette année, ainsi qu'une nouvelle alerte parentale lorsqu'un enfant parvient à contourner le code de Temps d'écran.



Apple a également ajouté la prise en charge des services satellitaires fournis par les opérateurs sur l'iPhone 13, ainsi qu'une fonctionnalité permettant d'utiliser un iPhone pour acheter du contenu dans l'application Apple TV sur un appareil tiers.

Les notes de version officielles

Selon Apple, cette mise à jour inclut les améliorations et correctifs suivants (dont 33 failles de sécurité) :

Un nouveau fond d'écran Pride Harmony 2025

Les parents reçoivent désormais une notification lorsque le code de Temps d'écran est utilisé sur l'appareil d'un enfant

L'option "Acheter avec iPhone" est disponible lors de l'achat de contenu dans l'application Apple TV sur un appareil tiers

Correction d'un problème où l'application Apple Vision Pro pouvait afficher un écran noir

La prise en charge des fonctionnalités satellitaires fournies par les opérateurs est disponible sur l'iPhone 13 (tous les modèles).

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple.

Pour des informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles d'Apple, veuillez visiter : https://support.apple.com/100100

En somme, il s'agit d'une petite mise à jour, mais importante pour les parents dont les enfants connaissent le code de Temps d'écran. On retrouve aussi les mises à jour iPadOS 18.5, tvOS 18.5, macOS 15.5, watchOS 11.5 et visionOS 2.5.



Nous ne sommes plus qu'à un petit mois d'iOS 19 et des autres mises à jour annuelles !

Comment installer iOS 18.5

Pour mettre à jour votre iPhone facilement, suivez ces étapes :

Vérifiez la compatibilité : Assurez-vous que votre iPhone est compatible avec la dernière version d'iOS 18 (allez dans Réglages > Général > Informations pour voir votre modèle et version actuelle). Connectez-vous à un réseau Wi-Fi : Les mises à jour nécessitent une connexion stable. Branchez votre iPhone : Assurez-vous qu’il est chargé (au moins 50 %) ou branché sur secteur. Sauvegardez vos données : Par précaution, sauvegardez via iCloud (Réglages > [Votre nom] > iCloud > Sauvegarde) ou iTunes/Finder sur un ordinateur. Téléchargez et installez la mise à jour : Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Si une mise à jour est disponible, touchez Télécharger et installer.

Entrez votre code d’accès si demandé.

L’iPhone téléchargera la mise à jour et redémarrera automatiquement.

Historique depuis iOS 18

Alors qu'iOS 18 avait apporté beaucoup de changements (icônes teintées, mode sombre étendu, mode jeu, nouvelle app Photos, etc), les versions suivantes ont été également très fournies, la faute à un grand retard de fonctionnalités par rapport à l'annonce initiale.

iOS 18.1 (28 octobre 2024)

Apple Intelligence (iPhone 15 Pro/Pro Max, iPhone 16, puces A17 Pro+) : Outils d’écriture : Réécriture, relecture, résumé de texte. Siri amélioré : Nouvelle interface, contexte conversationnel, saisie texte. Photos : Recherche naturelle, outil Clean Up (suppression d’objets). Résumés de notifications, réponses intelligentes. Activation via liste d’attente (supprimée ultérieurement).

Portefeuille : Glisser-déposer dans iPhone Mirroring.

Corrections de bugs et sécurité.

iOS 18.1.1 (14 novembre 2024)

Correctifs de sécurité pour vulnérabilités JavaScriptCore et WebKit (exploitées sur Mac Intel).

Améliorations de stabilité.

iOS 18.2 (11 décembre 2024)

Apple Intelligence (anglais US, puces A17 Pro+) : Genmoji : Création d’emojis personnalisés. Image Playground : Génération d’images (Animation, Illustration). Image Wand : Transformation de croquis en images dans Notes. Siri avec ChatGPT : Requêtes complexes, génération de contenu. Intelligence visuelle : Analyse d’objets/lieux via caméra (iPhone 16, 15 Pro).

Mail : Catégorisation (Primaire, Transactions, Mises à jour, Promotions), résumés IA.

Localiser : Partage sécurisé de position AirTag (ex. compagnies aériennes).

Caméra : Contrôle Caméra pour Action Button (iPhone 15 Pro).

Calculatrice : Répétition de la dernière opération avec « = ».

Corrections : Clavier Siri, lecture Apple Music.

iOS 18.3 (28 janvier 2025)

Apple Intelligence : Résumés de notifications améliorés, Intelligence visuelle optimisée (iPhone 16). Activation par défaut (désactivable).

Calculatrice : Fonction mineure ajoutée (non précisée).

Corrections de bugs et stabilité.

iOS 18.4 (31 mars 2025)

Apple Intelligence (puces A17 Pro+) : Notifications prioritaires : Alertes importantes en haut (activable par app). Image Playground : Style Esquisse pour images façon croquis. Support linguistique étendu : français, anglais (Inde, Singapour), allemand, italien, japonais, coréen, portugais, chinois simplifié, espagnol.

Photos : Filtres pour médias non-album/synchronisés, tri par date modifiée, suppression rapide des supprimés récemment. Vue Liste pour réorganiser albums, masquage photos cachées à l’import.

App Store : Pause/reprise de téléchargements depuis la liste des mises à jour. Résumés de critiques par IA.

Maison : Support des aspirateurs robots Matter (contrôle, scènes, automatisations).

News+ : Section Nourriture avec catalogue de recettes, mode Cuisine, articles sur restaurants/santé.

Musique : Lecture ambiante (Sommeil, Détente, Productivité, Bien-être) via Centre de contrôle.

Podcasts : Widgets pour émissions suivies et bibliothèque.

Portefeuille : Menu amélioré (Commandes, Réglages, Abonnements/Paiements).

Localiser : Support en Corée du Sud.

Safari : Détails de sécurité des connexions (certificats).

CarPlay : 3 rangées d’icônes sur grands écrans. App de navigation par défaut (UE).

Réglages : Sélection de l’âge lors de la configuration (Enfant, Ado, Adulte) pour contrôles parentaux.

Caméra : Photo spatiale (iPhone 15 Pro, 16). Liste d’apps tierces pour Contrôle Caméra (iPhone 16).

Téléphone : Enregistrement d’appels/FaceTime audio avec annonce automatique.

Fitness+ : Collections ajoutables à la bibliothèque.

Vision Pro : App dédiée pour découvrir contenu spatial, gérer appareil.

Emojis : 8 nouveaux (dont visage fatigué, légume-racine).

Cartes : Planification de trajets EV avec support NACS (en préparation).

Corrections de bugs et sécurité.

iOS 18.4.1 (16 avril 2025)