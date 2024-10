Apple publie une version d'iPadOS 18.0.1 pour l'iPad mini 7

La semaine dernière, Apple a dévoilé le nouvel iPad mini 7, qui conserve le même design que son prédécesseur mais est désormais équipé de la puissante puce A17 Pro permettant d'avoir accès aux jeux AAA et aux outils Apple Intelligence. Alors que l’iPad est disponible en magasin depuis ce matin, Apple vient de déployer la mise à jour iPadOS 18.0.1.

iPadOS 18.0.1 aussi pour l'iPad mini 7

Bien qu'iPadOS 18.0.1 ne soit pas une mise à jour entièrement nouvelle, elle a été publiée plus tôt ce mois-ci pour d'autres modèles d'iPad, corrigeant des bugs importants et améliorant les performances. Par exemple, cette mise à jour corrige un bug qui affectait les performances de l'appareil en raison d'un problème d'allocation de mémoire, ainsi qu'un bug critique qui provoquait des plantages sur les iPad Pro M4.

Bien qu'Apple présente l'iPad mini 7 comme étant prêt pour Apple Intelligence, la tablette est livrée avec la première version d'iPadOS 18.0 publiée en septembre. Cependant, avec la sortie de l'iPadOS 18.1 confirmée pour la semaine prochaine, les utilisateurs disposeront d'une mise à jour mineure en attendant.

Le numéro de version de l'iPadOS 18.0.1 pour l'iPad mini 7 est 22A8380, ce qui est différent de la version pour les autres iPad (22A3370). Dès que vous recevez votre nouvel iPad, il est recommandé de le mettre à jour vers la dernière version en accédant à Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Nouveautés de l'iPad mini 7

En plus de la puce A17 Pro, le nouvel iPad mini 7 est équipé du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, offrant une connectivité sans fil plus rapide. Le port USB-C a également été amélioré vers l'USB 3.1, permettant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbps (contre 5 Gbps pour le modèle précédent). Sans oublier la compatibilité avec l'Apple Pencil Pro.

Nouveautés principales d'iPadOS 18

Voici quelques-uns des points forts d'iPadOS 18.