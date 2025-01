Apple publie la version finale d'iOS 18.3 et d'iPadOS 18.3

Comme prévu, Apple a publié la version finale d'iOS 18.3 et d'iPadOS 18.3 auprès de ses clients. Cette mise à jour est, malgré sa numérotation, plutôt mineure, encore plus pour les utilisateurs français. Découvrons ensemble toutes les nouveautés apportées par les ingénieurs d'Apple.

Installer la mise à jour

Si la grade nouveauté concerne le résumé des notifications qui évolue pour éviter les erreurs grotesques, les possesseurs d'iPhone 16 ont droit à deux nouveaux cas d'usage à partir du bouton de l'appareil photo qui peut ajouter un évènement au calendrier à partir d'une affiche de concert par exemple et également identifier les plantes et animaux.



Pour le reste, Apple a corrigé trois bugs majeurs (cf plus bas), et comblé plusieurs failles de sécurité.



Pour installer la mise à jour, rendez-vous dans l'application "Réglages" sur iPhone / iPad puis "Général" et "Mises à jour logicielles". Pensez à réaliser une sauvegarde avant de procéder, sait-on jamais.

Toutes les nouveautés d'iOS 18.3

Voici les notes de version complètes d'iOS 18.3 selon Apple :

Intelligence visuelle avec contrôle de l'appareil photo (tous les modèles d'iPhone 16) :

Ajoutez un événement au calendrier à partir d'une affiche ou d'un dépliant

Identifiez facilement les plantes et les animaux

Résumés des notifications (tous les modèles d'iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) :

Gérez facilement les paramètres des résumés de notifications depuis l'écran de verrouillage

Le style mis à jour pour les résumés de notifications les distingue mieux des autres notifications en utilisant du texte en italique ainsi que le glyphe

Les résumés de notifications pour les applications Actualités et divertissement sont temporairement indisponibles, et les utilisateurs qui ont opté pour cette option les verront à nouveau lorsque la fonctionnalité sera disponible

Cette mise à jour inclut les améliorations et corrections de bugs suivantes :

La calculatrice répète la dernière opération mathématique lorsque vous appuyez à nouveau sur le signe égal

Correction d'un problème où le clavier pouvait disparaître lors du lancement d'une demande Siri tapée

Résolution d'un problème où la lecture audio continue jusqu'à la fin du morceau même après la fermeture d'Apple Music

Les failles de sécurité

Apple a également corrigé plusieurs vulnérabilités de sécurité, dont une qui aurait pu être activement exploitée.

Dans son document de support sur la sécurité, Apple a mis en avant une faille dans CoreMedia qui pouvait permettre une élévation de privilèges. La société a indiqué avoir reçu des rapports suggérant que cette faille aurait pu être exploitée sur des versions d’iOS antérieures à iOS 17.2. La vulnérabilité a été corrigée grâce à une meilleure gestion de la mémoire.

En plus de cette correction dans CoreMedia, Apple a résolu plus de 20 autres vulnérabilités. Parmi elles, une faille permettant à un attaquant ayant un accès physique à un appareil déverrouillé de contourner l’écran de verrouillage pour accéder à l’application Photos. Plusieurs vulnérabilités dans AirPlay, qui pouvaient permettre à des attaquants d’exécuter du code ou de provoquer des crashs d’applications, ont également été corrigées.

Deux vulnérabilités du noyau, permettant à des applications malveillantes d’obtenir des privilèges au niveau du noyau, ont été corrigées, ainsi que plusieurs problèmes WebKit affectant Safari.