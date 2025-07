iOS 26 ouvre les appels et messages cellulaires aux apps tierces

1 com

Annoncé il y a près d'un mois lors de la WWDC 25, iOS 26 introduit un changement significatif pour les utilisateurs d'iPhone dans l'Union européenne, permettant aux applications tierces de gérer les appels téléphoniques cellulaires et les messages SMS/MMS/RCS, selon le site d'actualités allemand Heise.

Une preuve dans android 16

De nouvelles API permettent aux développeurs d'intégrer ces fonctionnalités basées sur les opérateurs, auparavant exclusives aux applications Téléphone et Messages d'Apple, dans leurs propres applications. Ce changement est probablement motivé par les régulations du Digital Markets Act (DMA) de l'UE. Cependant, cette fonctionnalité est limitée aux utilisateurs d'iPhone dans l'UE qui définissent une application tierce prise en charge comme leur application par défaut pour les appels ou la messagerie.

Les applications tierces prennent déjà en charge les appels et la messagerie via Wi-Fi, mais les capacités cellulaires marquent une expansion notable. Ces fonctionnalités ne seront pas disponibles sur les iPad, ni dans les applications iPhone fonctionnant sur macOS ou visionOS.



Les développeurs doivent disposer d'un compte Apple Developer enregistré dans l'UE pour implémenter le support des appels cellulaires.



Actuellement en version bêta, iOS 26 devrait être lancé publiquement en septembre, aux alentours du 15. Rappelons que les utilisateurs européens n'ont pas que des avantages, ils ont aussi des fonctionnalités en moins sur iOS 26 à cause de la DMA.