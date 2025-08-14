Apple annonce iOS 18.6.1 pour aujourd'hui

ios 18 iconApple rompt avec ses habitudes en annonçant à l'avance la sortie d'iOS 18.6.1 et watchOS 11.6.1, prévue dans la journée. Une communication inhabituelle pour la firme de Cupertino, qui préfère généralement surprendre ses utilisateurs.

Une mise à jour ciblée pour les États-Unis

Cette version 18.6.1 vise principalement le marché américain, où certaines fonctionnalités d'oxygène sanguin de l'Apple Watch avaient été bridées. Les utilisateurs français ne devraient donc pas s'attendre à des nouveautés majeures, mais plutôt aux traditionnelles corrections de bugs et améliorations de sécurité.

L'update reste compatible avec tous les iPhone depuis 2018, du iPhone Xs jusqu'aux derniers iPhone 16. La procédure habituelle s'applique : Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Cette sortie intervient alors qu'Apple peaufine déjà iOS 26, actuellement en sixième version bêta. La firme semble vouloir stabiliser iOS 18 avant la grande transition de septembre, période traditionnelle des lancements majeurs.

Plazza31 - iPhone premium

J’espère qu’ils vont enfin gérer la chauffe, parce que sur iPhone 16 Pro j’en peux plus, dès 8h du matin je suis en mode économie d’énergie pour ne pas qu’il devienne bouillant !!! Application réseaux sociaux basiques en plus.

14/08/2025 à 18h32

Nadim (rédacteur)

@JordiForti92 - iPhone premium : Sans doute pas grand chose ! Apple se concentre sur iOS 26

14/08/2025 à 17h43

JordiForti92 - iPhone premium

Pour les iPhone ça apporterait quoi en plus ?

Moins de bugs et plus de réactivité ?

14/08/2025 à 17h41

