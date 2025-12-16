Officiel : l'eSIM pour Apple Watch est disponible chez Free Mobile sans surcoût

Free Mobile bouleverse le marché de la connectivité mobile pour Apple Watch en devenant le troisième opérateur français à proposer l'eSIM dédiée. La nouvelle fait sensation, car contrairement à Orange et SFR qui facturent cette option 5 € par mois, l'opérateur de Xavier Niel l'intègre gratuitement dans ses forfaits 5G. Une stratégie habituelle de l'opérateur pour casser le marché, même si personne ne s'attendait à une offre sans aucun surcoût.

Une option gratuite qui change la donne

L'arrivée de Free Mobile sur le segment de l'eSIM Apple Watch marque un tournant tarifaire significatif. Là où Orange et SFR imposent un abonnement mensuel de 5 € en plus des frais d'activation de 10 €, Free propose cette fonctionnalité sans surcoût pour tous ses abonnés au Forfait Free 5G et à la Série Free. Concrètement, cela représente une économie de 70 € sur un an pour les clients.

Cette gratuité permet aux possesseurs d'Apple Watch Series 6 ou ultérieure de profiter pleinement de leur montre en mode autonome. Appels, messages, notifications et applications restent accessibles même sans iPhone à proximité, idéal pour les sessions de sport ou les sorties légères. La seule limitation concerne la connexion, limitée à la 4G alors qu'Orange propose la 5G sur certains forfaits premium. Dans les faits, cette restriction reste anecdotique vu la consommation modeste de données d'une Apple Watch.

Activation simplifiée depuis iOS 26.2

Pour activer l'option, les utilisateurs doivent disposer d'iOS 26.2 et watchOS 26.2 minimum. La procédure s'effectue directement via l'application Watch de l'iPhone en suivant les étapes guidées. Free impose une restriction logique : une seule eSIM par ligne mobile, empêchant le partage entre plusieurs montres.

L'attente aura été longue pour les abonnés Free. Six ans et demi après Orange, l'opérateur franchit enfin le cap. Xavier Niel évoquait en 2024 l'absence d'obstacle technique, les négociations avec Apple portant essentiellement sur l'obligation de distribuer les montres dans l'ensemble des points de vente physiques.

Des Apple Watch en promotion jusqu'au 29 décembre

Free accompagne ce lancement par la commercialisation des Apple Watch dans son réseau. L'opérateur propose les modèles SE 3, Series 11 et Ultra 3 avec des remboursements attractifs jusqu'au 29 décembre. L'offre atteint 50 € sur l'Ultra 3, ramenant son prix à 849 € au lieu de 899 €. Les Series 11 et SE 3 bénéficient respectivement de 40 € et 20 € de réduction.



En revanche, le communiqué de presse de Free mentionne la possibilité de paiement en 4x mais on ne la voit pas proposée sur le site de l'opérateur.

Prix des eSIM pour Apple Watch en France

En France, l'eSIM pour Apple Watch (modèles GPS + Cellular) n'est pas un forfait indépendant, mais une option d'extension à ajouter à un forfait mobile principal compatible (pour iPhone). Elle permet de partager les appels, les SMS et les données de votre abonnement principal avec la montre, en France métropolitaine et à l'étranger (sous conditions de couverture). Presque tous les opérateurs proposent désormais cette option, et elle toujours éest sans engagement.

Opérateur Prix mensuel Frais d'activation Promotions actuelles Conditions Orange 5 €/mois 10 € (offerts pour la 1re souscription) 3 premiers mois offerts Nécessite un forfait Orange avec appels illimités, VoLTE et VoWiFi. Activation via l'app Watch sur iPhone. Sosh (filiale low-cost d'Orange) 5 €/mois 10 € (offerts pour la 1re souscription) 3 premiers mois offerts Identique à Orange, pour forfaits sans engagement. Activation via l'app Watch. SFR 5 €/mois 10 € Aucune mentionnée Option "Multi-SIM Appels & Internet" pour eSIM Watch. Nécessite un forfait SFR compatible. RED by SFR (filiale low-cost de SFR) 5 €/mois 10 € Aucune mentionnée Option "Montre Connectée". Activation via l'app Watch. Free Gratuit Gratuit Aucune mentionnée Incompatible avec le forfait à 2€. 4G uniquement.



Bouygues est alors le seul opérateur à ne pas (encore) proposer l'eSIM sur Apple Watch.

