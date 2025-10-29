Orange teste la fibre optique à 40 Gb/s en France

L'opérateur historique français vient de franchir une nouvelle étape technologique avec sa démonstration 50G-PON. Le 23 octobre dernier, Orange a connecté Lyon et Marseille avec un débit de 40 Gb/s, soit cinq fois plus que les offres actuelles les plus performantes. Mais derrière cette prouesse technique se cachent des questions pratiques sur l'utilité réelle de tels débits, alors que des millions de foyers attendent encore leur raccordement.

Un bond technologique sans révision des infrastructures

Le principal atout de cette nouvelle norme 50G-PON réside dans sa compatibilité avec les réseaux existants. Orange a insisté sur la simplicité du déploiement : un simple changement de carte réseau dans les centraux optiques suffirait pour basculer vers ces débits supérieurs. Pas besoin de creuser de nouvelles tranchées ni de remplacer la fibre déjà installée, ce qui représente un avantage économique considérable.

Pour illustrer les capacités de cette connexion, l'opérateur a organisé un affrontement e-sport entre deux joueurs professionnels sur le jeu 2XKO de Riot Games. Si la démonstration a prouvé la stabilité de la liaison, le choix d'un jeu de combat — discipline où la latence prime sur le débit — a suscité quelques interrogations sur la pertinence du test.



En effet, la technologie de connexion n'a aucune incidence sur la latence. Que vous soyez en DSL ou en fibre, quel que soit le débit, le ping en jeu ne sera pas affecté. Il aurait fallu faire des démonstrations de téléchargement à 40Gbps, mais aucune carte réseau ne supporte véritablement de tels débits, ni les serveurs en bout de chaîne.

Des usages encore à inventer

Christian Gacon, directeur Réseaux et Services Broadband chez Orange, l'admet volontiers : "il est encore tôt pour prévoir les possibles applications". Pour le grand public, même en multipliant les écrans en streaming 4K simultanés, les débits actuels de 1 à 8 Gb/s suffisent amplement. Les utilisateurs n'exploitent d'ailleurs qu'une fraction de ces capacités dans un usage quotidien.

Le véritable potentiel se situe probablement du côté professionnel : studios de production vidéo 8K, entreprises manipulant des données volumineuses, ou infrastructures cloud. Mais même les ordinateurs les plus puissants peinent aujourd'hui à exploiter pleinement 40 Gb/s. Le réseau fibre prend une avance considérable sur nos équipements, créant un décalage entre la puissance disponible et notre capacité à l'utiliser.



Orange, qui a fustigé la "course aux débits" lancée par Free sur la Freebox Delta, semble avoir changé son fusil d'épaule et cherche à devenir leader technologique sur la fibre.

Aucun calendrier commercial n'a été annoncé pour le 50G-PON. L'opérateur adopte une "approche prudente" et vise probablement une commercialisation vers la fin de la décennie, en ciblant d'abord les entreprises. Une stratégie qui contraste avec une réalité moins reluisante : 3,3 millions de foyers français restent encore sans accès à la fibre optique, selon l'ARCEP, représentant 7% de la population. L'objectif initial de couverture totale pour 2025 ne sera pas atteint.