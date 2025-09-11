10 millions de clients : Orange leader d'Europe sur la fibre optique

Orange vient de réaliser une prouesse en franchissant le cap des 10 millions de clients fibre en France, devenant ainsi le premier opérateur en Europe à atteindre un tel niveau sur son marché domestique. Ce record illustre non seulement l’accélération de la modernisation des réseaux dans l’Hexagone, mais aussi la confiance croissante des utilisateurs envers l’opérateur historique, qui continue d’investir massivement dans l’innovation et la qualité de service.

Orange franchit le cap des 10 millions de clients fibre et confirme son leadership en Europe

Orange vient d’annoncer avoir dépassé les 10 millions de clients fibre en France, un record historique qui renforce sa position de numéro un en Europe sur la fibre optique. Cet accomplissement marque une étape clé dans la modernisation des réseaux et illustre la confiance accordée par les utilisateurs à l’opérateur.

Pour Jérôme Hénique, CEO d’Orange France, ce succès repose avant tout sur la relation avec ses abonnés :

C’est un très beau témoignage de la confiance accordée par nos clients au quotidien. C’est aussi une reconnaissance du travail constant de nos équipes, qui s’engagent, chaque jour, sur l’ensemble du territoire, pour proposer à tous la meilleure expérience de service internet Très Haut Débit. »

Orange, champion de la satisfaction client

D’après le dernier rapport de l’ARCEP, publié le 3 avril 2025 et consacré à la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des opérateurs mobiles et internet, Orange est n°1 sur la satisfaction fibre pour la 5e année consécutive.



L’opérateur obtient les meilleurs scores sur des critères essentiels :

Qualité de la connexion internet à domicile

Fiabilité de la box

Qualité du service TV

Ce palmarès conforte la stratégie d’Orange, qui continue d’investir massivement pour offrir une expérience premium à ses abonnés.

Une technologie de pointe pour 10 millions de clients

Pour accompagner cette base d’abonnés en pleine croissance, Orange déploie des solutions innovantes :

Wifi Intelligent intégré aux dernières Livebox et répéteurs, capable d’optimiser automatiquement la performance et la couverture du réseau sans intervention de l’utilisateur

Technologie XGS-PON permettant d’atteindre des débits jusqu’à 8 Gbit/s, disponible avec la Livebox 7

Installation Experte Fibre pour une mise en place optimale,

L’application Orange et moi, dotée d’une carte interactive « Mon Réseau Local » pour gérer facilement sa connexion.

Orange : seul opérateur français à proposer la 5G sur l'Apple Watch

Avec ce cap symbolique, Orange confirme son rôle d’opérateur leader en Europe sur la fibre optique. En parallèle, l’opérateur se distingue aussi sur la 5G : il est actuellement le seul en France à proposer la 5G en partenariat avec Apple sur la nouvelle Apple Watch Series 11, présentée cette semaine. Une preuve supplémentaire de son avance technologique et de son engagement à offrir les services les plus innovants à ses clients.