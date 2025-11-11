Free retire le prix garanti pendant 5 ans de la Freebox Pop S

Lancée en mai avec la promesse d'un tarif verrouillé sur cinq ans, la Freebox Pop S perd son principal argument commercial. Free a retiré sans annonce cette garantie de stabilité tarifaire qui rassurait les abonnés face aux hausses régulières du secteur.

Un engagement effacé dans le silence

Depuis le 6 novembre, la mention "prix garanti pendant 5 ans" a disparu de la brochure tarifaire et du site officiel de Free. C'est un utilisateur de X, notre cher Tiino-X83, qui a remarqué cette modification discrète, effectuée sans la moindre communication de l'opérateur. Les nouveaux souscripteurs n'ont désormais plus cette protection contractuelle qui distinguait l'offre de ses concurrentes à 23,99 € par mois.

Cette suppression interroge sur la stratégie de Free, même si l'opérateur n'a jamais augmenté historiquement les tarifs de ses Freebox pour les clients existants. Toutefois, l'absence d'explication officielle et le retrait silencieux d'un argument commercial majeur laissent planer le doute sur les intentions futures.

Une offre qui reste compétitive malgré tout

La Freebox Pop S continue de séduire avec ses 5 Gbit/s en téléchargement, son Wi-Fi 7 et son format dualplay sans décodeur TV ni accès à Oqee, mais Free TV reste accessible. L'offre garde son positionnement à 24 € mensuel, face à RED by SFR qui propose 1 Gbit/s avec TV et téléphonie pour 21 € ou Bouygues qui affiche 8 Gbit/s avec sa B&YOU Pure fibre au même prix.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.