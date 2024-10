Free offre 40 chaînes TV supplémentaires à ses abonnés Freebox

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox : l'opérateur inclut désormais sans surcoût le bouquet Famille by Canal dans toutes ses offres avec TV. Auparavant facturé 4,99€/mois, cet abonnement donne accès à une quarantaine de chaînes supplémentaires pour toute la famille.

Une offre TV enrichie sans frais supplémentaires

Que vous soyez abonné Freebox Pop, mini 4K, Révolution ou même Crystal, vous pouvez dès à présent profiter des chaînes de Famille by Canal. Au programme, des contenus variés pour petits et grands avec des chaînes comme Disney Channel, Comédie+, Téva ou encore Planète+.

Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit d'activer l'option depuis son espace abonné Freebox, rubrique "Télévision". Un redémarrage du player TV ou un rafraîchissement des droits via l'app Oqee peut être nécessaire.

L'accès à myCanal inclus

Famille by Canal, c'est aussi un accès à la plateforme myCanal pour regarder les programmes en direct, en replay ou même en téléchargement hors connexion. De quoi profiter de ses contenus préférés sur tous les écrans, en toute flexibilité.

Avec cette offre, Free renforce son positionnement en proposant toujours plus de contenus et services à ses abonnés, sans impact sur la facture. Une initiative bienvenue à l'heure où la consommation de programmes TV évolue. Canal s'impose de plus en plus comme un géant de la diffusion de contenus avec ses nombreux partenariats (Apple, Free, Netflix, HBO...) tout en faisant baisser les prix grâce aux abonnements groupés.

