myCANAL débarque en version finale sur Mac !

C'était une mise à jour très attendue, voilà que MyCanal débarque sur le système d'exploitation macOS pour tous les utilisateurs sous macOS 12 Monterey minimum. Une bonne nouvelle pour le service de diffusion à la demande français qui propose des films à pelle, dont des récents chaque semaine, ainsi que des séries dont une partie est exclusive à la plateforme. Pour mémoire, l'application était en bêta privée fin 2022, avant une bêta ouverte depuis le début de cette année.

myCANAL est disponible sur MacOS

La nouvelle qu’un certain nombre d’entre vous attendait depuis un moment arrive enfin ! myCANAL est désormais disponible sur macOS.

Pour installer cette application, rendez-vous sur le Mac App Store, vous pourrez en particulier retrouver la fonctionnalité de téléchargement des contenus.

Si le concurrent de Netflix, Prime Video, Disney+ et autre Apple TV+ est bien installé en France, il lui manquait tout de même un compagnon sur Mac. Bien sûr, il est possible de visionner ses programmes préférés depuis un navigateur, mais ce n'est pas le même confort. En plus de l'iPhone, l'iPad, l'Apple TV, Android et les téléviseurs connectés, myCanal est donc enfin disponible sur Mac, comme Apple TV+. Les autres sont aux abonnés absents sur ce support, dommage.



Si vous aviez déjà l'app iOS, vous ne serez pas perdu avec des fonctionnalités comme le Live TV, Replay, Téléchargement, Profils, Favoris, Mode expert, etc. En fait, c'est un portage de la version iPad, mais avec une interface légèrement remaniée et qui tire parti du trackpad avec notamment le clic secondaire et les gestes pour naviguer. Seul bémol, la fonction AirPlay ne semble pas présente, ou alors nous ne l'avons pas encore vue.



Les développeurs recommandent un Mac récent pour profiter de performances optimales (4K, HDR, etc). Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur cette version 5.15.0.

Télécharger l'app gratuite myCANAL