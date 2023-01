Apple TV+ remporte 2 nominations aux Oscars 2023

Les Golden Globes et les Oscars sont sans aucun doute les cérémonies américaines les plus populaires aux États-Unis et à l'international. Chaque année, les services de streaming espèrent se faire remarquer avec des nominations pour leurs créations originales. Pour l'édition 2023, Apple a obtenu que 2 nominations, un score assez décevant face à des concurrents qui ont eu largement plus de contenus nominés.

Quelles sont les deux créations originales Apple nominées ?

Le 12 mars 2023 aura lieu aux États-Unis la 95e édition des Oscars, la cérémonie se passera au Théâtre Dolby de Los Angeles et sera présentée par l'incontournable Jimmy Kimmel. Comme à son habitude, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) dévoile quelques mois avant l'événement les films qui sont nominés. On retrouve dans le lot des nominations logiques et attendues comme celles d'Avatar 2, d'Elvis ou encore de Top Gun: Maverick.



Du côté des productions originales Apple, on constate une performance globalement frustrante, car seulement 2 contenus produits par Apple sont nominés. Un score assez consternant, surtout quand on connaît la qualité des créations originales d'Apple.

Pour les nominations d'Apple, on aperçoit le film Causeway, la prestation de Brian Tyree a interpellé les jurys de la prestigieuse cérémonie qui ont décidé de nominer l'acteur dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle.

Brian Tyree sera en concurrence directe avec :

Brendan Gleeson, Les Banshees d’Inisherin

Judd Hirsch, The Fabelmans

Barry Keoghan, Les Banshees d’Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Pour la seconde nomination, on retrouve L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval, un court-métrage de 34 minutes qui a attiré énormément le jeu public sur Apple TV+. Le service de streaming a repris l'histoire du roman de Charlie Mackesy avec le soutien des équipes des sociétés de production NoneMore et Bad Robot Productions. Les Oscars 2023 ont nominé ce programme dans la catégorie du meilleur court-métrage d'animation, parmi les concurrents de L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval, on aperçoit :

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Rendez-vous dans la nuit du 12 au 13 mars 2023 pour suivre la prestigieuse cérémonie des Oscars en direct et en exclusivité sur Canal+.