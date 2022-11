Jackpot ! Apple TV+ remporte 9 nominations au Royal Television Society Awards

Les créations originales Apple sont en centre des conversations, mais aussi au cœur des prestigieuses cérémonies de remises de prix ! Depuis le début d'Apple TV+, la firme de Cupertino créée ses séries et films avec l'espoir d'attirer de nouveaux abonnés, mais également de capter l'attention des grandes cérémonies aux États-Unis et dans le reste du monde. Encore une fois, c'est carton plein pour Apple, cette fois-ci au Royal Television Society Awards !

Inconnu en France, mais très populaire chez nos voisins britanniques, la Royal Television Society Awards récompense les meilleures séries qui sont accessibles au Royaume-Uni à la télévision ou sur des services de streaming comme Netflix, Disney+...



Pour l'édition 2022, Apple a réussi à se faire remarquer grâce à 4 créations originales qui sont disponibles en exclusivité sur Apple TV+, voici les heureux élus qui ont été nominés dans différentes catégories :

Pour Apple, ces nominations sont une bonne nouvelle, car cela apporte de la visibilité supplémentaire à ses séries. Le géant californien en a cruellement besoin au Royaume-Uni où il y a eu une masse de résiliations sur les services non essentiels suite à l'inflation particulièrement sévère.



La présidente du Royal Television Society Awards a déclaré :

Cette année a été une autre année extraordinaire pour le secteur, où nous avons célébré et commémoré ensemble de nombreux moments clés. Les nominations RTS Craft & Design mettent en lumière le talent exceptionnel, l'éventail de voix et de compétences que nous avons dans le secteur de la production de contenu au Royaume-Uni, et avec l'introduction de la nouvelle catégorie Gestion de la production, pour laquelle nous avons reçu des candidatures fantastiques, nous étendons encore la portée et la reconnaissance de ces prix. Félicitations à tous nos nominés et nous avons hâte de célébrer toutes vos contributions