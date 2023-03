Apple TV+ obtient 15 nominations aux Bafta TV Awards au Royaume-Uni

Après sa victoire aux Bafta Film Awards pour "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", Apple TV+ est désormais en lice pour 15 prix aux Bafta de la télévision et de l'artisanat télévisuel de l'organisation britannique.



"Slow Horses" et "Bad Sisters" sont bien partis pour tout rafler avec cinq nominations chacun aux Baftas pour Apple TV+, la plateforme dominant Disney+ et Sky Television au Royaume-Uni.

Apple bien représenté aux Baftas

"Nous adressons nos plus vives félicitations à tous nos nominés", a déclaré Jane Millichip, directrice générale de la BAFTA, dans un communiqué.

Aujourd'hui, un nombre record d'inscriptions dans le domaine de la télévision et de l'artisanat a donné lieu à 128 nominations, ce qui démontre la force et la profondeur fantastiques de la programmation et du talent en 2022.

La série "Bad Sisters" d'Apple, réalisée par Merman, est nommée dans cinq catégories. Elle a été nommée dans les catégories Série dramatique, Réalisateur, Casting scénarisé, Titres et identité graphique, et meilleur second rôle féminin (pour Anne-Marie Duff).

"Slow Horses", réalisée pour l'Apple TV+ par See-Saw Productions, a également obtenu cinq nominations, notamment dans les catégories acteur principal avec Gary Oldman et acteur secondaire avec Jack Lowden. Le film est également en lice dans les catégories Montage, Son et, pour Daniel Pemberton et Mick Jagger, Musique originale.

Apple TV+ a obtenu cinq autres nominations, dont trois pour "The Essex Serpent" avec Claire Daines de See-Saw Productions. Cette fiction est nommée dans les catégories Conception des costumes, Conception de la production et Titres et identité graphique.

"Pachinko" est nommé dans la catégorie internationale, tandis que Taron Egerton sera en compétition avec Gary Oldman pour le prix de l'acteur principal grâce à sa performance dans "Black Bird".

Les résultats des Bafta Television Craft Awards seront annoncés le 23 avril 2023. Les autres catégories des Bafta Television Awards seront annoncées le 14 mai 2023.



Les 15 nominations aux Bafta de cette année pour l'Apple TV+ la placent en cinquième position derrière la BBC, Channel 4, Netflix et ITV. Sky TV a obtenu 14 nominations, tandis que Disney+ en a obtenu 8. Apple a presque doublé ses nominations en un an.