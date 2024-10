Apple obtient 72 nominations aux Emmy Awards 2024

Apple TV+ a toujours privilégié la qualité à la quantité, ce qui a eu pour conséquence de progresser lentement au niveau de l'audience, mais de permettre à l'entreprise de capter de nombreuses récompenses. Cinq ans après ses débuts, Apple a de quoi se réjouir avec un nombre impressionnant de 72 nominations aux Emmy Awards 2024.

Les Emmy Awards 2024

Le service de VOD d'Apple a obtenu des nominations clés couvrant toutes les principales catégories de prix pour les séries originales, avec Slow Horses et The Morning Show en tête.



Apple ne découvre pas pour autant les Emmys, Apple TV+ ayant déjà récolté de nombreuses récompenses par le passé, en grande partie grâce à Ted Lasso. Mais même sans sa série humoristique sur le football, Apple fait le plein aux Emmys.



Apple TV+ présente des séries originales dans toutes les principales catégories des Emmy Awards, notamment Meilleure série dramatique, Meilleure série comique et Meilleure série limitée ou anthologie. Chacune de ces grandes nominations s'accompagne de récompenses pour les acteurs et actrices de TV+.

Les principales nominations

Série dramatique exceptionnelle The Morning Show Slow Horses

Meilleure actrice principale dans une série dramatique Jennifer Aniston, The Morning Show Reese Witherspoon, The Morning Show

Meilleur acteur principal dans une série dramatique Idris Elba, Hijack Gary Oldman, Slow Horses

Série comique exceptionnelle Palm Royale

Meilleure actrice principale dans une série comique Maya Rudolph, Loot Kristen Wiig, Palm Royale

Meilleure série limitée ou anthologique Leçons de chimie

Meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film d'anthologie Brie Larson, Leçons de chimie



Voici la liste complète des nominations

The Morning Show (16)

Série dramatique exceptionnelle

Actrice principale dans une série dramatique : Jennifer Aniston

Meilleure actrice principale dans une série dramatique : Reese Witherspoon

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique : Nicole Beharie

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique : Greta Lee

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique : Karen Pittman

Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique : Holland Taylor

Meilleur second rôle dans une série dramatique : Billy Crudup

Meilleur second rôle dans une série dramatique : Jon Hamm

Meilleur second rôle dans une série dramatique : Mark Duplass

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique : Marcia Gay Harden

Meilleure réalisation pour une série dramatique : Mimi Leder

Casting exceptionnel pour une série dramatique

Meilleure conception de production pour un programme narratif contemporain (d'une durée d'une heure ou plus)

Meilleure coiffure contemporaine

Maquillage contemporain exceptionnel (non prothétique)

Palm Royale (11)

Série comique exceptionnelle

Actrice principale exceptionnelle dans une série comique : Kristen Wiig

Meilleur second rôle féminin dans une série comique : Carol Burnett

Costumes d'époque remarquables pour une série

Chorégraphie remarquable pour un programme scénarisé

Meilleure conception de production pour un programme narratif d'époque ou fantastique (d'une durée d'une heure ou plus)

Coiffure exceptionnelle pour une émission d'époque ou fantastique/scientifique

Maquillage d'époque ou fantastique/scientifique exceptionnel (non prothétique)

Composition musicale exceptionnelle pour une série (musique dramatique originale)

Conception remarquable du titre principal

Musique originale pour le titre principal

Lessons in Chemistry (10)

Série limitée ou anthologique exceptionnelle

Actrice principale exceptionnelle dans une série ou un film limité ou d'anthologie : Brie Larson

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série ou un film limité ou d'anthologie : Aja Naomi King

Meilleur second rôle masculin dans une série ou un film d'anthologie ou à durée limitée : Lewis Pullman

Meilleure composition musicale pour une série limitée ou d'anthologie, un film ou une émission spéciale (musique dramatique originale)

Meilleure réalisation pour une série ou un film limité ou d'anthologie : Millicent Shelton

Costumes d'époque exceptionnels pour une série ou un film de série limitée ou d'anthologie

Cinématographie remarquable pour une série ou un film de durée limitée ou d'anthologie

Conception remarquable du titre principal

Musique originale pour le titre principal

Slow Horses (9)

Série dramatique exceptionnelle

Meilleur acteur principal dans une série dramatique : Gary Oldman

Meilleur second rôle dans une série dramatique : Jack Lowden

Meilleur acteur invité dans une série dramatique : Jonathan Pryce

Casting exceptionnel pour une série dramatique

Meilleure écriture pour une série dramatique

Meilleure réalisation pour une série dramatique : Saul Metzstein

Montage exceptionnel pour une série dramatique

Meilleure composition musicale pour une série (musique dramatique originale)

Loot (1)

Meilleure actrice principale dans une série comique : Maya Rudolph

Hijack (1)

Meilleur acteur dans une série dramatique : Idris Elba

The New Look (1)

Costumes d'époque exceptionnels pour une série

Masters of the Air (3)

Meilleure musique originale pour le titre principal

Montage sonore exceptionnel pour une série limitée ou d'anthologie, un film ou une émission spéciale

Mixage sonore exceptionnel pour une série limitée, une série d'anthologie ou un film

Physical (2)

Meilleure cinématographie pour une série à caméra unique (demi-heure)

Chorégraphie remarquable pour un programme scénarisé

Silo (2)

Meilleure composition musicale pour une série (musique dramatique originale)

Meilleure conception du titre principal

Girls State (3)

Documentaire ou émission spéciale de non-fiction de qualité

Réalisation exceptionnelle d'un documentaire ou d'une émission non fictionnelle : Amanda McBaine et Jesse Moss

Meilleure cinématographie pour un programme non fictionnel

Sugar (1)

Meilleure photographie pour une série à caméra unique (demi-heure)

Hannah Waddingham: Home for Christmas (2)

Meilleure conception de production pour une émission spéciale de variétés

Direction technique et travail de caméra remarquables pour une émission spéciale

The Reluctant Traveler With Eugene Levy (2)

Série ou émission spéciale de non-fiction animée de qualité supérieure

Meilleure écriture pour une émission non fictionnelle

STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces (5)

Documentaire exceptionnel ou émission spéciale de non-fiction

Réalisation exceptionnelle d'un documentaire ou d'une émission non fictionnelle : Morgan Neville

Montage d'image exceptionnel pour un programme non fictionnel

Montage sonore exceptionnel pour un programme non fictionnel ou de téléréalité

Mixage sonore exceptionnel pour une émission non fictionnelle

Carpool Karaoke: The Series (1)

Meilleur court métrage pour une comédie, un drame ou une série de variétés

Nominees for Outstanding Commercial (2)

"Album Cover" - Apple iPhone 15

"Fuzzy Feelings" - iPhone + Mac

À ce jour, les films, documentaires et séries Apple Original ont remporté 499 prix et 2 262 nominations, dont la comédie Ted Lasso, récompensée par plusieurs Emmy Awards, et le film CODA, lauréat historique de l'Oscar du meilleur film.



Les Emmy Awards 2024 auront lieu le dimanche 15 septembre sur ABC.