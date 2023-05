Ted Lasso : 795 millions de minutes visionnées en une semaine

Ted Lasso est la série référence d'Apple TV+. Les derniers chiffres confirment le succès de la saison 3, en cours de diffusion, et prouvent une fois de plus qu'Apple a bien fait d'investir sur le long terme dans ce projet.

Un succès planétaire

Le phénomène Ted Lasso traverse les années avec beaucoup de facilité et cette nouvelle statistique en est la preuve. Sur la semaine du 24 au 30 avril 2023, la société Nielsen confirme que la série a été regardée plus de 795 millions de minutes, rien qu'aux États-Unis. La saison 3, qui a débuté le 15 mars 2023, n'y est pas étrangère.



Récemment, les acteurs de la série ont été reçus par le président Joe Biden à la Maison-Blanche. De plus, les dernières rumeurs évoquent un partenariat entre Apple et Nike pour mettre en vente des produits dérivés aux couleurs de la série.

Que de belles nouvelles pour cette série qui n'en fini plus de faire de l'excellente publicité à Apple et sa plateforme Apple TV+. Pour rappel, le dernier épisode de la troisième saison sera disponible mercredi 31 mai.



Impossible de savoir si c'est la dernière saison ou non mais pour celles et ceux qui sont passés à côté du phénomène, n'hésitez pas à vous lancer sans plus attendre. Apple TV+ est actuellement gratuit pendant six mois si vous liez votre compte sur l'application via la PS5 et Canal+ intègre depuis peu tous les contenus dans ses offres.



Bon visionnage !



