Apple s'associe avec les crèmes glacées Jeni's Splendid Ice Creams pour Ted Lasso

La série Apple TV+ est aujourd'hui l'un des programmes les plus populaires du service de streaming pommé, c'est aussi le contenu qui a aidé à faire connaître Apple TV+ à des millions de personnes à travers le monde. La firme de Cupertino sait qu'avec Ted Lasso, elle tient une pépite où le business et la communication sont d'une facilité déconcertante. C'est pour cela que les partenariats se multiplient, ce qui permet d'étendre l'exposition médiatique de la série originale !

Apple x Jeni's Splendid Ice Creams

Après son partenariat avec EA Sports pour FIFA 23, avec Bumble pour la fonctionnalité Bantr Live dans l'application de rencontre et Fisher Price pour des figurines Ted Lasso dans les magasins de jouets, Apple continue ses collaborations inattendues et insolites avec une grande entreprise américaine spécialisée dans les crèmes glacées...



Apple s'est rapproché de Jeni's Splendid Ice Creams, une chaîne de boutique très populaire aux États-Unis qui est le concurrent direct de Häagen-Dazs. Dans ce nouveau partenariat, Apple a donné son accord pour que l'entreprise utilise le nom de la série Ted Lasso pour créer une glace inédite.

La glace qui est vendue 12 dollars est composée de biscuits sablés dans une crème sucrée au beurre.

Voici comment Jeni's Splendid Ice Creams présente cette glace très spéciale :

C'est comme si vous étiez tombé de l'arbre de la chance, que vous aviez touché toutes les branches en tombant et que vous aviez fini dans une mare d'argent et de biscuits sablés au beurre faits maison, le tout saupoudré de sel marin. Inspirée des biscuits que l'entraîneur Ted Lasso prépare chaque jour pour son patron, la glace Biscuits with the Boss est une crème sucrée au beurre salé agréablement addictive, criblée d'émiettés de biscuits sablés. Fabriquée en collaboration avec la série Apple TV+ Original, Ted Lasso.

Apple qui est une entreprise adepte du détail dans ses produits a probablement été impressionné par cette petite intention qui consiste à inclure les biscuits que prépare le coach Ted Lasso pour Rebecca, la dirigeante et propriétaire de l'AFC Richmond. On peut apercevoir la générosité du coach Lasso dans plusieurs épisodes de la première et deuxième saison.



Si vous habitez aux États-Unis, vous pouvez trouver des boutiques Jeni's à Austin, Charleston, Chicago, Charlotte, Atlanta, San Diego, St Louis, Washington, Tampa, Scottsdale, Sarasota, Pittsburgh... Les glaces (dont celle de Ted Lasso) sont aussi disponibles en livraison via les traditionnelles applications comme Uber Eats et Deliveroo.



Pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis, vous ne pourrez pas acheter la glace, mais vous pouvez récupérer la recette des biscuits dans Ted Lasso sur le site de today.com ! Ce sera votre lot de consolation.