Apple TV+ : retrouvez de superbes figurines de Ted Lasso chez Fisher-Price

La série Ted Lasso a probablement été le contenu original le plus rentable pour Apple, à la fois pour le nombre de nouveaux abonnés qui sont venus grâce à la publicité et le bouche-à-oreille, mais aussi pour les produits dérivés. En effet, grâce à la popularité de Ted Lasso, Apple a conclu différents accords inédits pour créer des produits à l'image de la série.

Ted Lasso x Ficher-Price

Ted Lasso est un succès international et Apple n'hésite pas à en profiter pour générer de jolies commissions grâce aux quelques produits dérivés qui circulent partout dans le monde. L'un des derniers partenariats d'Apple a été réalisé avec la société Fisher-Price, le célèbre fabricant de jouets à la réputation mondiale, vient de sortir de petites figurines des acteurs qu'on retrouve dans Ted Lasso.



Amazon US commercialise les figurines "Fisher-Price Little People Ted Lasso" en édition limitée. On aperçoit parmi les personnages disponibles : Ted Lasso, le Coach Beard, Rebecca Welton, Keeley Jones, Roy Kent et Sam Obisanya.

On remarquera que le pack de figurines se classe déjà parmi les meilleures ventes de la catégorie "jouet" dans Amazon, ce qui met sous la lumière du jour le "coup de génie" de Fisher-Price qui a vu juste avec cette collaboration.

Les figurines font 6,35 centimètres de hauteur, elles sont parfaites pour un bureau, une étagère... Elles feront plaisir à coup sûr aux fans de la série qui sont très nombreux à avoir dévoré les deux saisons de Ted Lasso disponibles dans le catalogue d'Apple TV+.



La série originale Ted Lasso est le programme télévisé d'Apple qui a été le plus visionné depuis la création du service de streaming Apple TV+, elle a également profité de critiques enthousiastes de la part des téléspectateurs et des médias. Le contenu a été nominé pour 40 Emmys au cours de ses deux premières saisons, la série a aussi réussi ce que beaucoup de séries concurrentes du même genre ont toujours rêvé : remporter le prix de la meilleure série comique au Emmy Awards 2021.



La troisième saison n'a pas encore de date de sortie, c'est silence radio dans les communiqués de presse d'Apple TV+. On ignore si elle sera disponible cette année ou si elle attendra 2023. Alors que les deux saisons précédentes ont été lancées à la fin de l'été, le développement de la troisième saison a commencé plus tard que d'habitude (sans raison particulière), ce qui indique qu'elle ne sera pas prête pour la période estivale en cours. D'après les créateurs de la série, la troisième saison de Ted Lasso sera la dernière, l'équipe ne souhaite pas faire comme beaucoup d'autres séries : épuiser le concept jusqu'à ce que les fans arrêtent de regarder parce que l'histoire n'a plus d'intérêts.