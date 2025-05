iPhone 7 Plus et iPhone 8 deviennent « vintage » chez Apple

Apple a officiellement ajouté l’iPhone 7 Plus et certains modèles d’iPhone 8 à sa liste de produits « vintage », signifiant que leur support technique devient limité. Cette décision marque une nouvelle étape dans le cycle de vie de ces appareils populaires lancés il y a plus de cinq ans.

Nostalgie oblige

Apple a récemment mis à jour sa liste de produits « vintage et obsolètes », y ajoutant l’iPhone 7 Plus et deux modèles d’iPhone 8 (64 Go et 256 Go). L'iPhone 8 128 Go a été commercialisé un peu plus longtemps. Cette classification signifie que ces appareils bénéficieront désormais d’un support et de réparations limités, en fonction de la disponibilité des pièces détachées.

Qu’est-ce qu’un produit « vintage » chez Apple ?

Selon la politique d’Apple, un produit est considéré comme « vintage » cinq ans après sa dernière distribution à la vente. Pour les iPhone 7 Plus et iPhone 8, cela signifie qu’ils ont été officiellement retirés de la vente il y a plus de cinq ans, les rendant éligibles à cette classification.

Réparations limitées

Bien que les Apple Store et les fournisseurs de services agréés (AASP) puissent encore proposer des réparations pour les produits vintage, cela dépend de la disponibilité des pièces nécessaires. Si les composants requis ne sont plus disponibles, les utilisateurs d’iPhone 7 Plus et d’iPhone 8 pourraient se voir refuser des réparations.

Modèles concernés

La mise à jour concerne spécifiquement les modèles suivants :

iPhone 7 Plus : Tous les modèles

: Tous les modèles iPhone 8 : Modèles 64 Go et 256 Go. Le modèle 128 Go n’est pas encore inclus, car il a été commercialisé plus longtemps. Les versions (PRODUCT)RED de l’iPhone 8 étaient déjà classées comme vintage.

Produits « obsolètes »

Apple a également déplacé certains produits de la catégorie « vintage » à « obsolètes », notamment l’iPad Air 2 et l’iPad mini 2. Les appareils obsolètes ne bénéficient plus de réparations ni de pièces détachées, même si elles sont disponibles.

Rétrospective

L’iPhone 7 Plus et l’iPhone 8 ont été lancés respectivement en septembre 2016 et 2017. Ils ont introduit des fonctionnalités marquantes, telles que la suppression de la prise casque et la prise en charge de la recharge sans fil. Avec cette mise à jour, Apple marque la fin de leur cycle de vie officiel, incitant les utilisateurs à envisager des modèles plus récents pour bénéficier d’un support complet.