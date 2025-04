Brevet : le rêve d’un iPhone tout en verre persiste chez Apple

Le dernier brevet déposé par Apple révèle une obsession persistante pour des appareils entièrement en verre, imaginant un avenir où les iPhone, Apple Watch et Mac Pro pourraient arborer des designs transparents et sans aucune démarcation. Si les rumeurs d’une refonte translucide d’iOS 19 vous enthousiasment, ce brevet montre que la firme veut aller encore plus loin à l'avenir.

D'une seule pièce

Imaginez ceci : des appareils enveloppés de verre sur toutes leurs faces — avant, arrière et côtés — offrant un look épuré et ininterrompu avec une interface homme-machine utilisable sous tous les angles. Ces boîtiers ne se limitent pas au style : Apple décrit des surfaces tactiles et sensibles à la pression s’étendant sur l’ensemble de l’appareil, créant une interface multidirectionnelle qui s’adapte à la manière dont vous le tenez, ainsi que des moyens de les démonter pour les inévitables réparations.

Pour l’iPhone, le brevet esquisse une vision en verre à six faces où des écrans pourraient apparaître sur n’importe quelle surface, avec des haut-parleurs et microphones intégrés de manière fluide, et une interface qui s’ajuste à l’orientation de l’appareil. Ces ambitions vitrées s’étendent à une tour Mac Pro en forme de prisme octogonal (dont on ignore l'intérêt) et à une Apple Watch presque entièrement faite de verre transparent (un concept que nous avons exhumé la semaine dernière).



Certains designs ajoutent des côtés déformables — imaginez presser votre iPhone pour régler le volume ou passer une piste — faisant écho aux anciennes expérimentations d’Apple avec des technologies sensibles à la pression comme 3D Touch, mais en plus abouti.

Un objectif clair

Tout cela est loin d'être une lubie soudaine ; Apple explore les boîtiers en verre depuis plus d’une décennie, inspiré par la vision de l’ancien designer en chef Jony Ive d’un iPhone taillé dans une seule pièce.



Les brevets ne garantissent pas que ces appareils verront le jour, mais ils laissent entrevoir l’objectif à long terme d’Apple : des designs immersifs et interactifs qui pourraient redéfinir sa gamme de produits. Plus que l'iPhone Fold, ce genre de téléphone pourrait vraiment relancer l'intérêt des fans, qu'en pensez-vous ?



Via