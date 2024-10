iPhone 16 : Apple réduit le volume de commandes d’un composant clé chez un fournisseur

Des nouveautés très légères et décevantes, du WiFi 7 volontairement limité par Apple, une qualité photo qui se fait descendre sur les réseaux sociaux dans les comparaisons avec les principaux smartphones concurrents… Les nouveaux iPhone 16 ont énormément du mal à convaincre les clients Apple, mais aussi ceux qui envisageaient une migration Android vers iOS. Après des indiscrétions autour de précommandes en baisse par rapport à 2023, on apprend aujourd’hui dans un nouveau rapport qu’Apple a décidé de réduire les commandes chez l’un de ses fournisseurs les plus importants pour les iPhone 16 !

Un démarrage douloureux

Apple semble prendre des mesures pour ajuster la production de ses nouveaux iPhone 16, en réduisant les commandes auprès de l’un de ses fournisseurs clés. D’après un récent rapport, des analystes de Barclays affirment que la firme de Cupertino aurait diminué la quantité de composants essentiels pour la production de ses iPhone 16, ce qui entraînerait une réduction de 3 millions d’unités prévues initialement. Cette baisse concerne spécifiquement un composant clé des semi-conducteurs utilisés dans les iPhone 16.



Cette réduction de commandes n’arrive pas sans raison. Les ventes des iPhone 16 enregistreraient une baisse inquiétante des expéditions, avec une chute de 15 % par rapport à l’année précédente. Traditionnellement, Apple réalise ses meilleures ventes d’iPhone dès la phase de précommande jusqu’à la période de Noël. Cependant, la performance actuelle des iPhone 16 est inférieure aux attentes et même plus faible que celle de ses prédécesseur les iPhone 15.

Les analystes estiment que pour le trimestre de septembre, Apple pourrait atteindre 51 millions d’unités expédiées, mais ils précisent également que le trimestre de décembre pourrait être plus difficile.

Les raisons derrière la baisse d’intérêt pour l’iPhone 16

Plusieurs facteurs expliquent cette diminution de la demande pour le dernier modèle d’iPhone. Barclays cite notamment le lancement retardé d’Apple Intelligence aux États-Unis, qui semble jouer un rôle non négligeable dans l’adoption de la technologie par les consommateurs. De plus, les fonctionnalités IA ne seront pas disponibles en France et dans d’autres pays européens avant 2025, sans indication claire sur le calendrier de lancement, que ce soit en début, milieu ou fin d’année.



Un autre point soulevé par les analystes concerne le manque de différenciation matérielle entre les différents modèles d’iPhone. De nombreux consommateurs commencent à exprimer une fatigue vis-à-vis du design de l’iPhone 16, trop similaire à celui des iPhone 15, 14, et même 13. Cette répétition dans l’apparence et l’absence de réelles innovations matérielles nuisent clairement à l’attractivité des nouveaux modèles, ce qui se reflète dans les chiffres de ventes plus bas que prévu.



Apple se trouve donc dans une situation délicate avec ses iPhone 16. La baisse de la demande combinée à des éléments comme le retard d’Apple Intelligence et le manque de nouveautés sur le matériel risque d’entraîner une fin d’année moins florissante que prévu. Les analystes restent vigilants quant aux résultats du trimestre de décembre, qui pourraient confirmer cette tendance à la baisse si Apple ne parvient pas à redresser la barre.



