Le WiFi 7 sur les iPhone 16 est bien limité par Apple

L'une des grosses nouveautés de la gamme iPhone 16, c'est le passage du WiFi 6E au WiFi 7, ce qui permet d'obtenir de meilleurs débits et un temps de latence plus bas pour les jeux. Si cela est une bonne nouvelle pour ceux qui ont la Freebox Ultra ou un routeur compatible WiFi 7, il y a une énorme déception : Apple a limité les performances de la puce WiFi des iPhone 16, ce qui génère des performances largement inférieures à ce que proposent les smartphones concurrents qui sont eux aussi compatibles WiFi 7.

Le WiFi 7 en bridé sur les iPhone 16

Au début de l'année, Samsung sortait ses nouveaux Galaxy S24 avec la compatibilité au WiFi 7, de nombreux tests de débit tournaient sur les réseaux sociaux avec des débits descendants impressionnants autour des 3,8 Gbit/s. À la rédaction, on avait pu tester le Galaxy S24 Ultra sur une Freebox Ultra en WiFi 7 et on avait réussi (avec succès) à atteindre un débit de 4,2 Gbit/s dans la même pièce que la Freebox, soit un débit bien meilleur que le WiFi 6E avec notre iPhone 15 Pro Max à l'époque.



Quand les iPhone 16 ont été commercialisés, on a très vite reproduit le même test de débit sur notre Freebox Ultra, on s'est dit "maintenant que les nouveaux iPhone sont compatibles avec le WiFi 7, on devrait avoir des performances identiques à celles qu'on a pu voir chez Samsung". Cependant, ce n'est pas du tout le cas...

Selon un récent rapport du média Les Numériques, le WiFi 7 proposé sur les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max n'est pas du tout le même que sur les smartphones concurrents sous Android. Comme nous avons pu le constater à la rédaction, avec notre iPhone 16 Pro Max, on dépasse difficilement les 1,7 Gbit/s et c'est exactement le même son de cloche chez notre confrère.



Bien sûr, 1,7 Gbit/s en WiFi, c'est absolument énorme, c'est mieux que le WiFi 5, le WiFi 6, mais il n'y a pas de grande différence par rapport au WiFi 6E. La question qu'on peut alors se poser, c'est "pourquoi les utilisateurs de smartphones sous Android possèdent des débits largement supérieurs en WiFi 7 et les propriétaires d'iPhone 16 ont des débits plus proches du WiFi 6E alors qu'ils ont eux aussi une puce WiFi compatible ?".

Il y a une explication

L'explication se trouve directement dans la gestion des paramètres de la puce WiFi. Apple a bien inclus une puce WiFi 7 dans les nouveaux iPhone, on vous rassure il n'y a aucune arnaque. Cependant, l'entreprise a appliqué un bridage qui limite fortement les performances de cette puce quand celle-ci se connecte à un routeur compatible WiFi 7.



Si on prend l'exemple du Galaxy S24 Ultra, celui-ci profite de la largeur de bande de 320 MHz, ce qui est l'un des atouts du WiFi 7, c'est précisément cette largeur de bande qui permet des débits qui n'ont rien à envier à une connexion en câble Ethernet. Cependant, sur les iPhone 16, on retrouve une limitation à 160 MHz, ce bridage provoque une chute complète du débit descendant, on parle même d'une perte de débit de 50%.



Apple ne cache pas cette information, si on regarde la page support dédiée au WiFi, on s'aperçoit que l'entreprise limite bien la largeur de bande à 160 MHz, les iPhone 16 sont donc bridés dans la performance WiFi et c'est officiel.

Pourquoi un bridage ?

Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. La première pourrait être liée à la gestion de la consommation d'énergie, en réduisant la largeur de bande à 160 MHz, Apple limite l'utilisation des ressources matérielles, ce qui permet de prolonger l'autonomie des iPhone, un critère crucial pour l'expérience utilisateur.



Cette limitation pourrait également être motivée par la volonté d'assurer une meilleure stabilité des connexions dans des environnements encombrés où des canaux de 320 MHz pourraient rencontrer plus d'interférences.



Apple n'a pas fourni d'explications officielles sur le bridage en 160 MHz, toutefois, on ne peut le nier que cela génère une gigantesque frustration d'avoir l'iPhone compatible, le routeur compatible, mais de ne pas pouvoir pleinement en profiter. On irait presque jusqu'à dire que c'est à la limite de la légalité de vendre des iPhone 16 compatibles WiFi 7 et d'empêcher l'utilisateur d'en bénéficier. La moindre des choses serait peut-être d'ajouter un réglage dans iOS 18 pour permettre à l'utilisateur de supprimer cette limitation !

