Apple vante la solidité de l'iPhone 16 dans une nouvelle publicité

Apple vient de dévoiler une nouvelle publicité intitulée "Trust Issues" qui met en avant l'un des atouts majeurs de l'iPhone 16 face à ses concurrents Android : le Ceramic Shield de deuxième génération. Cette protection d'écran, selon Apple, serait "deux fois plus résistante que le verre de n'importe quel autre smartphone"

Une mise en scène qui inspire confiance

Dans cette publicité, un père confie son iPhone 16 sans coque à un inconnu pour prendre une photo de famille lors d'une fête foraine. Maladresse oblige, l'inconnu laisse tomber l'appareil au sol, créant un moment de suspense. Mais pas de panique : l'écran reste intact grâce au Ceramic Shield. La publicité se conclut par un message rassurant : "Relax, it's iPhone 16".

Une technologie en constante évolution

Le Ceramic Shield, introduit initialement avec l'iPhone 12 en 2020, est composé de cristaux de céramique nano-scalaires infusés dans le verre. Cette formulation avancée rend l'écran considérablement plus résistant aux chutes et aux rayures. Sur l'iPhone 16, Apple affirme que cette deuxième génération de Ceramic Shield est 50% plus résistante que la première. Dans le faits, si on constate une légère amélioration de la solidité, on ne sait pas où Apple trouve les 50% de résistance supplémentaire, en particulier sur les rayures toujours aussi présentes.

Avec cette publicité, Apple semble encourager les utilisateurs à utiliser leur iPhone sans coque protectrice, un pari audacieux quand on sait que la plupart des possesseurs d'iPhone préfèrent protéger leur investissement, surtout pour un appareil dont le prix avoisine ou dépasse les 1000€.