Une promotion pour l'iPhone 16e d'Apple à 519 € !

L'iPhone 16e, disponible depuis le 28 février 2025 à partir 719€ (128 Go), s'offre désormais une promotion. Celui qui est l'option d'entrée de gamme dans l'écosystème Apple, offre une expérience proche de l'iPhone 16 à un prix plus abordable. Malgré tout, l'addition était légèrement trop salée pour reproduire le succès du premier iPhone SE. Avec une réduction du prix, la situation bascule totalement !

Un iPhone 16 en moins cher

Équipé de la puce A18 (GPU 4 cœurs, -13% en performances graphiques), 8 Go de RAM et compatible avec Apple Intelligence, le "16e" intègre un bouton Action et un design léger. Son point fort est son autonomie record (batterie de 3 961 mAh, modem C1), surpassant l'iPhone 16 de près de 4 heures en streaming vidéo, offrant environ 1,5 jour d’utilisation. Un record qui permet d'oublier l'absence du MagSafe (sauf avec une coque MagSafe), l'écran 60 Hz et l'appareil photo unique de 48 mégapixels.



C'est le meilleur prétendant pour remplacer un iPhone vieillissant sans se ruiner. On peut tout faire avec, même jouer aux derniers titres AAA comme Assassin's Creed Mirage. Retrouvez notre test de l'iPhone 16e pour approfondir ses capacités.

Une promotion à ne pas manquer

Au lieu de 719 €, ce qui n'est pas forcément très cohérent avec son positionnement d'entrée de gamme, on trouve désormais l'iPhone 16e moins cher sur Amazon à 689 €. Le choix est possible en coloris noir ou blanc, avec 128 Go de stockage. Les capacités au-dessus, comme 256 Go, sont aussi à prix réduit : 792 € au lieu de 849 €.



Mais il y a mieux. Pour ceux qui ont un compte sur Rakuten, l'iPhone 16e est même vendu 519 € via un vendeur professionnel français en appliquant un coupon de 30 € via le code RAKUTEN30. Aucun problème de compatibilité à prévoir. Un prix canon !

