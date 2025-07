BOE accusé de vol de secrets par Samsung, la vente d'iPhone menacée aux USA

Une décision préliminaire de la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) indique que certains modèles d’iPhone 15, 16 et 17 pourraient être interdits aux États-Unis en raison de l’infraction par le fabricant chinois d’écrans BOE aux secrets commerciaux OLED de Samsung Display, selon ETNews.

Une décision aux répercussions très importantes

L’ITC a constaté que BOE et sept filiales ont violé la loi tarifaire américaine en s’appropriant illégalement la technologie OLED de Samsung. La décision propose une ordonnance d’exclusion restreinte pour bloquer les importations de panneaux et modules OLED contrefaisants, ainsi qu’une ordonnance d’arrêt des ventes pour stopper la commercialisation des stocks existants et des futurs envois aux assembleurs américains. Cela concerne les panneaux OLED, les modules et les appareils les contenant, bien que les produits déjà fabriqués avec des panneaux BOE soient exemptés.

La décision affecte les iPhone 15, 15 Plus, 16, 16 Plus et le dernier iPhone 16e, qui utilisent des écrans BOE et pourraient rester en vente après le lancement de l’iPhone 17. Si la décision est confirmée, Apple devra rediriger les iPhones équipés de BOE vers d’autres pays et s’approvisionner en écrans auprès de Samsung ou LG pour les États-Unis. Il n’est pas clair si les iPhone 17 et iPhone 17 Air utiliseront des écrans BOE, car BOE fournit actuellement des écrans non-LTPO, sans la fonctionnalité ProMotion (120 Hz) d’Apple.



La firme chinoise reste un fournisseur marginal sur les écrans d'iPhone, car elle ne parvient pas depuis des années à atteindre les normes de qualité demandées par Apple depuis l'iPhone 13. Mais BOE prévoit de fournir des écrans LTPO dès l'an prochain pour l'iPhone 18, après avoir fortement investi.



L’affaire découle d’une plainte déposée par Samsung Display en octobre 2023, alléguant l’utilisation illégale de sa technologie OLED par BOE. En avril 2025, Samsung a intensifié son action avec un procès civil au tribunal de district de l’Est du Texas, réclamant des dommages pour pertes de profits et compensation punitive. En décembre 2024, le bureau des enquêtes sur les importations déloyales de l’ITC a soutenu les allégations de Samsung, recommandant une interdiction d’importation. Bien que préliminaire, les décisions de l’ITC changent rarement. Une décision finale est attendue en novembre 2025, suivie d’une période de révision présidentielle de 60 jours pour approuver ou opposer un veto. Si appliquée, Apple pourrait transférer ses commandes à Samsung et LG, impactant sa stratégie d’approvisionnement aux États-Unis. Ce serait un coup dur pour la Pomme, d'autant qu'il viendrait de la part de son principal fournisseur, qui se trouve être également son plus grand concurrent avec sa gamme Galaxy. Cocasse, non ?