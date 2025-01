Samsung a bien copié l'iPhone pour son Galaxy S25

La série Galaxy S25 a été présentée ce mardi par Samsung, opposant à l'iPhone d'Apple quatre modèles capables de lui tenir la dragée haute. Si l'utilisation l'an dernier du titane sur les S24 était une "inspiration" claire, cette année Samsung a ouvertement imité plusieurs fonctionnalités de l'iPhone. Des fonctionnalités d'IA à la conception de l'interface utilisateur et même à l'esthétique matérielle, Samsung a adopté de nombreux éléments que les utilisateurs d'iPhone ont appréciés, ce qui place le coréen à la limite de la copie.

Imitations d'IA et d'interface

Bien que Samsung ait intégré l'IA sur smartphone avant Apple, la société n'a pas hésité à piquer des idées d'évolution telles que la prise en charge de chatbots tiers semblable à l'intégration ChatGPT d'Apple, avec une interface utilisateur qui reflète celle d'Apple lors de l'activation de ces outils.



Au-delà des chatbots, les utilisateurs du Galaxy S25 pourront rechercher des photos en langage naturel, résumer des articles en ligne et transformer des photos en illustrations, à la manière d'Image Playground.

Le lockscreen du Galaxy S25. Sans l'appareil photo arrière, difficile de ne pas penser à l'iPhone.

Le Galaxy S25 imite également les fonctionnalités de transcription et de résumé des appels d'Apple vues dans iOS 18. La nouvelle surcouche One UI 7 introduit une « Now Bar » qui rappelle les Live Activities d'iOS, présentant des informations en temps réel comme les scores des matchs. Les outils d'édition de photos et de vidéos de Samsung sont également parallèles à ceux d'Apple, avec des capacités similaires dans l'application de filtres et l'édition audio. La version de Samsung des "Styles photographiques" offre également une personnalisation supplémentaire et ses outils d'édition audio dans l'éditeur vidéo sont plus étendus.



En clair, les ingénieurs coréens avaient une feuille de route simple : iOS 18.

Même le fond d'écran du Galaxy S25 fait penser à Apple.

Design et accessoires

Sur le plan matériel, terminé le téléphone pavé à angle droit, le Galaxy S25 Ultra de Samsung adopte des bords plats et des coins arrondis, tout comme l'iPhone 16 Pro (et l'iPhone 15 Pro), et continue d'utiliser du titane pour ses modèles haut de gamme. Le Galaxy S25 Edge semble être la réponse de Samsung à l'iPhone 17 Air dont on parle, en mettant l'accent sur le design plutôt que sur les performances. Même les nouvelles coques de protection de Samsung pour la série S25 sont étonnamment similaires aux étuis MagSafe d'Apple, jusqu'au style transparent et au placement des aimants.



Enfin, un mot sur le prochain casque VR "Moohan" de Samsung, qui ressemble à une maquette moins chère du Vision Pro d’Apple. Si vous le portez par accident à un moment donné dans le futur, vous remarquerez également qu’il fonctionne sous Android VR, qui a également emprunté des éléments de l’interface utilisateur translucide et floutée de visionOS, mais, cette fois, ce n’est pas la faute de Samsung.

Inspiration à double sens

Bien que les critiques pleuvent sur Samsung depuis des années pour ce genre de similitudes, les fonctionnalités ne sont pas des copies directes mais plutôt des adaptations personnalisées. Dans un secteur où l'innovation devient très difficile, Samsung et Apple semblent finalement s'inspirer mutuellement, bien que l'américain soit toujours le meneur en ce qui concerne le design des appareils et des interfaces.