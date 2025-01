Project Moohan : voici le Vision Pro de Samsung

Samsung lance clairement son année 2025. Après la présentation des Galaxy S25 et les premières images du S25 Edge, voici le Project Moohan, un futur concurrent de l'Apple Vision Pro. Attention, le produit est encore loin d'être prêt pour le grand public.

Le Project Moohan est officiel

Samsung a profité de son événement Galaxy Unpacked pour présenter officiellement le Project Moohan, son casque de réalité mixte conçu en partenariat avec Google. Cet appareil, fonctionnant sous Android XR, OS concurrent de visionOS, n’est pas sans rappeler le Vision Pro d’Apple par son design haut de gamme et son approche technologique. Certains observateurs notent également des similitudes avec le Quest Pro abandonné de Meta, mélangeant des éléments des deux appareils.



Project Moohan sera alimenté par Android XR, un système d’exploitation développé spécifiquement pour les casques et lunettes intelligentes. Conçu pour maximiser l’interopérabilité entre les applications Android existantes et les expériences immersives, Android XR promet une plateforme ouverte permettant aux développeurs de créer des applications de réalité virtuelle et augmentée plus fluides et intégrées. Ce choix stratégique place Samsung en opposition directe avec Apple et son système propriétaire visionOS.

Bien que ce ne soit pas la première apparition du Project Moohan, c’est la première fois que Samsung permet de le photographier, attirant immédiatement des comparaisons avec le casque d’Apple. Avec son allure premium et ses promesses d’expériences immersives, le Project Moohan pourrait bien concurrencer directement le Vision Pro, tout en proposant une alternative basée sur l’écosystème Android. La relève du duel iPhone vs Galaxy.



Pour l’instant, Samsung se concentre sur un lancement destiné aux développeurs, repoussant la disponibilité pour le grand public à une date indéterminée. Cette stratégie pourrait permettre à l’entreprise de perfectionner son produit tout en jaugeant l’accueil du marché face à une concurrence déjà bien établie. Le Project Moohan s’inscrit ainsi dans une bataille technologique où Samsung semble déterminé à s’imposer, notamment face à Apple, dans le domaine des appareils de réalité mixte. Un marché qui reste à l'heure actuelle assez fragile dans son ensemble.