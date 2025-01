Project Moohan : le casque Android XR révolutionnaire testé par MKBHD

Le célèbre youtubeur Marques Browlee, alias MKBHD, a eu le privilège d'être dans les premiers à essayer le tout premier casque AR/VR de Samsung, le fameux Project Moohan. Un premier avis positif qu'il faut tout de même prendre avec pas mal de recul.

Un premier avis extérieur pour le casque AR/VR de Samsung

Samsung a présenté Project Moohan, le premier casque Android XR développé en collaboration avec Google, marquant une étape importante dans le domaine des appareils immersifs. Marques Brownlee (MKBHD), qui a eu l’opportunité de tester ce prototype, a partagé ses impressions, soulignant des fonctionnalités uniques et une conception innovante.

Le design du casque s’inspire du Meta Quest Pro avec un système de fixation ajustable à l’arrière de la tête, réduisant la pression sur les yeux. Contrairement à l’Apple Vision Pro, où le poids repose sous les yeux, le Project Moohan répartit mieux la charge, offrant un meilleur confort.

Une des fonctionnalités majeures est l’intégration de Gemini, l’IA avancée de Google. Accessible via un bouton dédié, Gemini offre une interaction en temps réel et multimodale. Le casque peut non seulement répondre à des questions ou traduire des textes visibles à travers l’appareil, mais également mener des conversations fluides et personnalisées.

Cette capacité à interpréter et à réagir à l'environnement de l'utilisateur représente un avantage majeur par rapport à l'Apple Vision Pro, qui manque encore d'une IA avancée (pour le moment). De plus, la batterie sera dotée d'un câble USB-C détachable, contrairement à celle du Vision Pro. Reste à voir si l'autonomie, un point crucial, sera aussi à la hauteur des attentes.

Selon MKBHD, ce casque représente une avancée majeure dans la collaboration entre Google et Samsung, rappelant des partenariats emblématiques comme ceux du Nexus ou Pixel, mais appliqués à la réalité mixte. L’accessibilité d’Android et la puissance de Gemini pourraient positionner Project Moohan comme un concurrent sérieux sur le marché des casques premium.

Prévu pour une sortie en 2025, Project Moohan semble très prometteur en proposant une expérience immersive, intelligente et confortable. Il s'agit du premier projet Android XR officiel conçu pour concurrencer le casque d'Apple, selon les dires du youtubeur. Cependant, il faudra attendre son prix officiel, ses performances quotidiennes et les retours après plusieurs mois d'utilisation intensive. De plus, il ne faut pas oublier qu'Apple travaille déjà sur une deuxième version de son Vision Pro.