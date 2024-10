Le jeu de réflexion Ouros s'affiche sur iOS et Android

Ouros est un jeu de réflexion signé du développeur Michael Kamm qui s'apprête à passer du PC aux mobiles. Actuellement en précommande sur iOS et Android, Ouros est le genre de titres parfaitement adaptés aux écrans tactiles.

Découvrez le relaxant Ouros

Dans Ouros, votre objectif est de manipuler une courbe de façon à ce qu'un minuscule orbe voyageant le long de celle-ci interagisse avec chacun des nombres affichés à l'écran. Quoi de mieux que de le faire du bout des doigts ?



Vous pouvez en effet ajuster la position du tracé à l'aide de points de contrôle spécifiques, ce qui est tout de suite très naturel sur iPhone ou Android.

Ouros est un jeu de résolution de puzzles relaxant qui consiste à former des courbes harmonieuses au sein d'un espace paisible. Trouvez votre rythme à mesure que vous étirez, pliez et inversez vos courbes afin de leur donner les formes requises !

Au fur et à mesure que vous progressez, de nouveaux mécanismes sont introduits, comme les portails, les cibles à impacts multiples, etc. Pour mieux comprendre le défi proposé, regardez la bande-annonce qui permet de se faire une bonne idée du gameplay :

La vidéo retranscrit la sensation de relaxation que vous avez lorsque vous jouez à Ouros, avec des graphismes minimalistes soignés et des sons apaisants qui vous accompagnent à travers plus de 120 niveaux faits à la main et répartis sur 11 chapitres.



Il n'y a pas de chronomètre, de score ou d'autre élément stressant. C'est l'une des raisons de son succès sur PC. Sur mobile, le lancement est prévu pour le 14 août, au prix très raisonnable de 2,99 €. Aucune excuse pour ne pas découvrir la beauté mathématique inhérente à l'univers d'Ouros...

Télécharger le jeu Ouros