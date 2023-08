Le DLC "Le rêve tropiquien" est disponible dans Tropico sur iOS et Android

Feral Interactive vient de lancer le premier DLC payant pour Tropico sur mobile en même temps qu'une mise à jour du jeu. Si vous n'avez pas encore joué à ce dernier sur mobile, sachez qu'il est d'abord sorti sur iPad, avant d'être adapté sur iPhone. Il a ensuite été publié pour les appareils Android.



Ceux qui ont de la mémoire se souviennent probablement de l'extension "Absolute Power" qui a été ajoutée en 2019, puis du pack de missions intitulé "Cartes postales de Tropico" l'an passé. Mais dans les deux cas, il s'agissait de nouveautés gratuites.

Tropico propose de nouvelles missions

Aujourd'hui, le nouveau DLC est payant. Pour justifier son prix, "The Tropican Dream" apporte de nouvelles missions originales. Ces défis incluent la manipulation des marchés, les anciennes malédictions, et bien plus encore.

Ne faites pas attention aux tremblements de terre, aux ouragans, aux superpuissances imminentes et aux rebelles armés - la paix et la prospérité sont au rendez-vous dans les six nouvelles missions du DLC The Tropican Dream, disponible dès maintenant sur iOS et Android.



Vous serez confronté à de nouveaux dilemmes et à des scénarios carrément farfelus dans le nouveau chapitre de la simulation du dictateur des Caraïbes. Pourrez-vous construire une nation insulaire prospère, satisfaire le peuple et vous remplir les poches en même temps ?

Regardez la bande-annonce du nouveau DLC Tropico ci-dessous :

Le DLC "Le rêve tropiquien" est proposé au prix de 2,49 € sur iOS et Android. Si vous possédez déjà le jeu, c'est le moment de relancer une partie, Tropico étant l'un des meilleurs jeux du genre sur le Google Play et l'App Store

Si vous n'y avez jamais joué (et que vous avez raté notre test), il s'agit d'un city-builder pas comme les autres. Vous incarnez un dictateur qui a le droit de vie ou de mort sur son peuple. Mais pour tenir, il va falloir prendre les bonnes décisions, bâtir, développer, gérer les relations diplomatiques et plus encore. Vous pouvez faire de Tropico le pays de votre choix : un paradis touristique en plein essor, une force industrielle, un État policier... ou les trois ! Pour parvenir à vos fins, tous les moyens sont bons, comme truquer les élections, faire taire les opposants ou encore manipuler l'option.



Tout cela est superbement réalisé, parfaitement adapté aux écrans tactiles avec des mécaniques de jeu repensées et peaufinées pour nos appareils préférés.

Télécharger Tropico à 12,99 €