Micro RPG repense le jeu de rôle sur mobile (iOS et Android)

Après trois années de développement, le studio canadien JoliYeti Games s'apprête à lancer son nouveau jeu, Micro RPG. Une idée très intéressante qui vise à fournir un jeu de rôle condensé et parfaitement adapté au mobile. En précommande, le jeu sera disponible pour tous les joueurs le 26 janvier.

Micro RPG s'apprête à sortir sur App Store et Play Store

Développé par deux personnes, Micro RPG mise tout sur un système de combat très simple mais amusant, basé principalement sur le timing, la stratégie et un petit peu de chance. Concrètement, vous devez arrêter la cible mouvante sur un cadran rotatif au bon moment pour attaquer un ennemi, un gameplay proche d'un jeu de golf pourrait-on dire. Mais ce n'est pas simplement une question de timing, il est possible de réaliser des combos en visant plusieurs ennemis d'un coup, mais aussi se rater complètement et payer le prix fort.



Bien évidemment, le côté progression n'est pas oublié avec notamment des armes, des équipements et autres améliorations. Consultez le trailer vidéo ci-dessous :

Si vous doutez encore de Micro RPG, avec son petit côté mignon et son ambiance bon enfant, sachez que le jeu a déjà été téléchargé 1 millions de fois sur Android dans le cadre du programme Google Play Early Access.

Les monstres ont envahi le royaume profitant du congé annuel des chevaliers ! Habile ! Il ne reste plus que Théobald, petit paysan sans histoire, pour sauver la contrée ! Troque ta bêche pour une épée et devient une légende ! Micro RPG est un jeu tour par tour mêlant réflexe, stratégie et chance. Une cible manquée ou un mauvais choix peuvent être fatals !

Les fonctionnalités clés du jeu :

Gameplay unique ! Frappe les monstres qui t'encerclent avec tes attaques tournoyantes !

Accomplis les quêtes et obtient des récompenses à chaque victoire !

Prépare et améliore ton héros et ton set d'armes pour optimiser les dégâts en combat.

Frappe plusieurs monstres à la fois pour réaliser des Combos et faire encore plus de dommage !

5 univers remplis de monstres à découvrir.

Armes et héros à débloquer.

En attendant sa sortie mondiale le 26 janvier, vous pouvez le précommander sur l'App Store iOS ou bien sur le Google Play Store pour Android. On remercie d'ailleurs Fred de nous avoir contacté, l'un des deux créateurs du jeu.

Télécharger le jeu Micro RPG