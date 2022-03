Over Top : le nouveau titre rétro "ACA NEOGEO" sur mobile

Cette semaine, le nouveau classique de la série "ACA NeoGeo" de SNK et Hamster est le jeu de course classique "Over Top" sur iOS et Android. Over Top a fait ses débuts en 1996 et permet aux joueurs de faire la course sur différents parcours aux quatre coins du monde avec des conditions météorologiques différentes. Des véhicules uniques changent également la façon de conduire des joueurs. Les prémisses d'un Gran Turismo ? Pas tout à fait, mais il y a de quoi s'amuser.

Le jeu Over Top est disponible sur App Store et Play Store

Pour avoir une idée de la façon dont le jeu se déroule, regardez la bande-annonce de la version originale sur console de Hamster :

Pour revenir sur le gameplay, outre la météo et la puissance différente des véhicules, les développeurs ont misé sur les dérapages pour passer les virages le plus vite possible. Cela rappellera un certain Ridge Racer aux amateurs du genre.



Si vous n'avez pas encore essayé un jeu de cette série, sachez que la gamme "ACA NeoGeo" de Hamster dispose de nombreuses commodités modernes par rapport aux consoles comme la sauvegarde automatique et dans le cloud, la possibilité de jouer avec une manette et plus encore.



Découvrez Over Top ACA NeoGeo sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Nos préférés sont Samurai Shodown IV, Metal Slug 5, The King of Fighters 2002 et Big Tournament Golf



PS : iOS 13 minimum est requis.

Télécharger OVER TOP ACA NEOGEO à 3,99 €