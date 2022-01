PUZZLED ACA NEOGEO : un Tetris très rétro

Après ZED BLADE plus tôt ce mois-ci, SNK a publié un autre jeu de la série ACA NeoGeo sur iOS et Android, il s'agit de PUZZLED. SNK et Hamster ont initialement porté la saga sur mobile avec Samurai Shodown IV, Alpha Mission II et Metal Slug 5, avant de recommencer avec Shock Troopers puis NAM-1975.





PUZZLED : le petit dernier d'ACA NeoGeo

La nouveauté de cette semaine est PUZZLED, qui vient de sortir sur l'App Store et Google Play. PUZZLED a été lancé en 1990 par SNK. Vous contrôlez le dirigeable de Rad et le ballon d'Am pour vous frayer un chemin jusqu'à la tour du Soleil et rencontrer le Dieu du Soleil dans un jeu de puzzle qui ressemble à un certain Tetris. La différence est qu'il faut aligner les pièces entre elles pour permettre aux personnages de se libérer.



Découvrez ci-dessous la vidéo trailer de PUZZLED :



Si vous n'avez pas suivi la série sur aucune plateforme, SNK et Hamster ont apporté de multiples classiques sur les plateformes PS4, Switch et Xbox avec des commodités modernes, avant de sortir désormais sur mobile. Les jeux ACA NeoGeo sont vendus au prix de 3,99 $ chacun sur l'App Store et Google Play, ce qui est assez cher pour la plupart d'entre eux. En effet, le travail de portage est limité au strict minimum, avec simplement une gestion des manettes et des sauvegardes automatiques dans le Cloud. On aurait aimé un travail sur les graphismes par exemple, sauf sur Metal Slug 5 qui reste notre préféré de la série. Sur Puzzled, il aurait été logique de jouer à la verticale et en exploitant ainsi tout l'écran.



À télécharger sur App Store pour iOS et sur le Play Store pour Android.

