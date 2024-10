Gigabull est un savoureux jeu de shoot musical rétro

Gigabull, un jeu de tir spatial au style résolument rétro, vient tout juste de recevoir une mise à jour, l'occasion parfaite de découvrir son univers musical immersif. Inspiré par le groupe du même nom, le jeu a été lancé en même temps que le premier album, Ox Send, avec une idée originale : chaque chanson de l’album correspond à un niveau du jeu. En tout, ce sont dix morceaux qu'il faudra parcourir à terme.

Gigabull allie jeu et musique

Le pitch de l'aventure est le suivant : Gigabull est un méchant cornu notoire qui a volé dix clés USB sacrées, chacune contenant une chanson de l’album. La mission du joueur est simple : récupérer ces dix clés, reconstituer le puzzle musical et rétablir l’harmonie cosmique.

Vous, un pilote du G.N.A.R. (Gigabull Nebula Attack Reserve), devez naviguer à travers des décors pixelisés magnifiquement réalisés, remplis de vagues d’ennemis et de combats contre des boss, le tout rythmé par la bande-son originale de Gigabull. À chaque niveau, vous débloquez de nouveaux vaisseaux, gagnez des capacités et plongez plus profondément dans le “Gigaverse”, découvrant le récit qui relie chaque morceau.

Le concept de Gigabull prend racine dans l’histoire du groupe. Formé en 2019 par Grayson Erhard, Tyler Lindgren et Chris Beeble, le groupe est né d’une session de jam qui a donné vie à leur premier morceau, “Just The TRS.” Erhard et Lindgren ont ensuite recruté Beeble, qui a apporté sa touche en tant que bassiste et ingénieur de mixage, aidant le groupe à fusionner musique et jeu vidéo.

Ce n'est certes pas le plus beau, mais son approche et sa musique valent le détour !

Télécharger Gigabull

Gigabull est téléchargeable gratuitement avec des achats optionnels. Une expérience de jeu rétro comme seuls les jeux mobiles en sont capables, magnifiquement portée par la bande-son dynamique de Gigabull ! Si vous aimez les space shooters, foncez !

