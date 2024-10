Bientôt sur  Arcade : Wheel of Fortune, Pokerist+, Arkanoid vs Space Invaders+ et Drive Ahead

Chaque mois, Apple annonce les nouveaux jeux à venir sur son service Apple Arcade. Cette fois, il s'agit de quatre nouveautés à venir le 7 novembre, dont Wheel of Fortune Daily, basé sur l'émission de télévision emblématique "La roue de la Fortune". Les trois autres jeux qui arriveront le mois prochain sont Drive Ahead ! Carcade, Arkanoid vs Space Invaders+ et Texas Hold'em Poker : Pokerist+.

Voici 4 nouveaux jeux Apple Arcade

Vous êtes abonnés Apple Arcade et vous cherchez de nouveaux jeux à télécharger sur votre iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou Apple Vision Pro ? Bonne nouvelle, Apple a annoncé que de nouveaux jeux vont débarquer dans les prochaines semaines. L'occasion de découvrir des titres jamais publiés ou encore des classiques, mais sans publicités ni achats intégrés.

Drive Ahead! Carcade (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 378 Mo, iOS 13.0, Dodreams Fairytale Company Oy) Drive Ahead! Carcade est un jeu de combat automobile où le but est simple : percuter les autres voitures et frapper la tête des conducteurs adverses pour remporter la victoire, tout en évitant qu'ils ne vous attaquent. Inspiré des titres comme Destruction Derby, ce jeu propose une expérience chaotique avec une variété de véhicules, incluant des monster trucks et des muscle cars, pour vous donner un avantage dans ces affrontements. En plus des combats en temps réel, vous pouvez jouer en multijoueur avec des amis, personnaliser votre collection de voitures, et grimper dans les classements mondiaux. Le jeu le plus fun du jour ! Télécharger le jeu Drive Ahead! Carcade





Wheel of Fortune Daily (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 145 Mo, iOS 13.0, Frosty Pop) Wheel of Fortune Daily est une version simplifiée et quotidienne du célèbre jeu télévisé américain, accessible sur iPhone, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro.

Faites tourner la roue, affrontez des casse-tête et résolvez des énigmes quotidiennes dans ce jeu mobile basé sur le jeu télévisé classique. De nouvelles énigmes portant sur toutes sortes de sujets - comme la nourriture, la culture pop et bien d'autres - sont ajoutées chaque jour à ce jeu, de sorte qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à jouer.



Wheel of Fortune Daily offre une expérience divertissante, inspirée de l’émission télévisée la plus populaire aux États-Unis. En France, la roue de la Fortune a aussi connue son heure de gloire. D'ailleurs, le jeu d'Apple Arcade est traduit en français. Télécharger le jeu Wheel of Fortune Daily



Arkanoid vs Space Invaders+ (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 199 Mo, iOS 13.0, TAITO Corporation) Les classiques Arkanoid et Space Invaders fusionnent dans cette version unique, où vous utilisez une palette et une balle pour éliminer des envahisseurs spatiaux tout en déviant leurs attaques. Le jeu propose plus de 150 niveaux remplis d'ennemis et de boss difficiles à vaincre. Vous pouvez accumuler de l'énergie pour déclencher des attaques puissantes et maîtriser plus de 20 compétences différentes pour surmonter les obstacles et sauver la galaxie des envahisseurs. Ce mélange de deux classiques d'arcade offre une expérience dynamique et captivante. Télécharger le jeu Arkanoid vs Space Invaders+





