Wargroove 2 : Pocket Edition arrive sur mobile !

Wargroove 2: Pocket Edition est un jeu de stratégie au tour par tour développé par Robotality et publié par Chucklefish, qui sera disponible sur iOS et Android le 30 juillet 2025. C’est une version mobile optimisée de Wargroove 2, bien connu des joueurs de Switch, Xbox et PC, qui offre une expérience tactique rétro inspirée de titres comme Warbits Plus, avec des contrôles tactiles intuitifs adaptés aux appareils mobiles. Vous êtes les premiers au courant, comme souvent !

Découvrez Wargroove 2 en "Pocket Edition"

Une aventure équipe

L’expérience solo est au cœur du jeu, avec une campagne d’environ 20 heures qui tisse trois histoires interconnectées dans le monde d’Aurania. Cette campagne suit de nouveaux commandants, comme Lytra, Pistil et Rhomb, confrontés à une faction cherchant à bouleverser l’équilibre avec des reliques interdites. L’histoire explore des thèmes d’amitiés inattendues et de vengeance, offrant une narration légère mais engageante, soutenue par un style visuel en pixel art coloré et une bande-son rétro entraînante.



En complément, le mode Conquête introduit une expérience roguelike où chaque décision, qu’il s’agisse de gérer l’or, la santé ou les unités, est permanente. Ce mode propose des batailles rapides et des choix stratégiques à fort impact, parfait pour tester ses compétences tactiques.

Un gameplay stratégique

Le gameplay repose sur des combats tactiques sur grille, où la stratégie s’articule autour du choix des unités, de la gestion des ressources et des compétences spéciales appelées Grooves. Chaque commandant dispose d’un Groove unique, désormais enrichi d’un système à paliers qui permet des attaques plus puissantes au fil du temps. Cinq nouveaux types d’unités font leur apparition, et les joueurs peuvent améliorer leurs unités ordinaires grâce à des objets spéciaux, ajoutant une couche de personnalisation. Bien que la campagne puisse devenir exigeante, notamment dans ses missions finales parfois critiquées pour leur longueur, l’ensemble reste accessible grâce à des contrôles tactiles fluides et une compatibilité avec les manettes pour une expérience hybride.

À plusieurs aussi

Le multijoueur est un autre point fort, offrant des options locales et en ligne. En local, le mode "hot seat" permet aux joueurs de se passer l’appareil pour des parties à tour de rôle, tandis que le mode en ligne supporte jusqu’à quatre joueurs avec une compatibilité cross-plateforme entre mobile, PC et consoles. Les modes coopératif et compétitif, combinés à un jeu asynchrone et à des règles personnalisables, garantissent une grande rejouabilité.

Vos propres niveaux

Un éditeur de contenu complète l’expérience, permettant de créer et partager des cartes, campagnes et cinématiques. Ces outils avancés, associés à une communauté active, assurent une rejouabilité quasi infinie, les joueurs pouvant importer ou exporter leurs créations.

Un jeu premium

L’absence de microtransactions est particulièrement appréciable sur mobile, offrant une expérience complète pour un prix unique, contrairement à de nombreux jeux du marché. Avec son esthétique rétro, sa profondeur stratégique et son adaptation soignée, Wargroove 2: Pocket Edition séduira les amateurs de Fire Emblem ou X-COM à la recherche d’un titre tactique riche et engageant.



Disponible sur l’App Store et le Google Play Store dès le 30 juillet, le jeu peut être précommandé pour bénéficier d’une réduction.

Télécharger le jeu Wargroove 2 : Pocket Edition