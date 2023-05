Time Master arrive sur mobile en "Pocket Edition"

Sorti sur PC en janvier de l'année dernière, Time Master du développeur MorpheusZ a été reconnu comme un excellent jeu de réflexion où le joueur doit manipuler le temps. Grâce à un partenariat avec l'éditeur Crescent Moon Games, il sort cette semaine sur mobile, ce qui est une très bonne surprise pour les possesseurs d'iPhone et d'iPad.

Découvrez Time Master Pocket Edition

Si vous n'en avez pas entendu parler, Time Master est un jeu de réflexion isométrique dans lequel vous devez effectuer plusieurs actions afin de parcourir chaque niveau. Ensuite, vous pouvez remonter le temps et vous réincarner en une autre personne pendant que votre ancien personnage poursuit l'activité que vous venez de terminer. En fait, vous manipulez le temps pour que vos anciens hôtes accomplissent des actions qui vous aideront à résoudre les énigmes de Time Master.



C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est formidablement bien réalisé, comme vous pouvez le constater dans la vidéo :

Ceux qui aiment les jeux de mémoire, comme Persephone et Sometimes You Die, peuvent foncer les yeux fermés. C'est pour cela que Time Master a reçu un accueil plus que positif sur Steam lors de sa sortie, car c'est le genre de jeu qui fait vraiment travailler les méninges.



C'est un jeu à la fois intelligent et mignon, et il y a quelque chose d'agréablement rétro dans son approche. Les graphismes sont magnifiques et les mécaniques vraiment bien pensées.

La version mobile s'appelle officiellement Time Master Pocket Edition et est disponible en précommande sur l'App Store iOS pour 3,99 €. La date de sortie est prévue pour le 17 mai, soit demain !

