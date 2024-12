ARK : Ultimate Mobile Edition est disponible (+ astuces) !

Comme prévu, Ark: Ultimate Mobile Edition est de sortie sur App Store et Play Store, après avoir été annoncé en juillet dernier. Pour l'occasion, le portage de la Switch vers le mobile s'offre une nouvelle bande-annonce permettant de découvrir un jeu intéressant à plus d'un titre.

Découvrez l'édition ultime d'ARK

Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, Ark est fondamentalement un jeu de survie en monde ouvert où la construction et l'exploration sont essentielles, dans des environnements allant des jungles préhistoriques aux vaisseaux spatiaux futuristes. Vous rencontrerez de fréquents revers au début, mais à mesure que vous progresserez, la survie deviendra plus gérable.

Comme son nom l'indique, Ark: Ultimate Mobile Edition apporte l'expérience ARK complète sur mobile, y compris la carte de l'île originale et cinq DLC étendus : Scorched Earth, Aberration, Extinction et Genesis Parts 1 & 2, offrant des centaines d'heures de jeu, a minima. Vous pouvez apprivoiser et chevaucher des créatures primitives, vous engager dans des guerres tribales épiques et découvrir la riche histoire des ARK à travers des notes et des dossiers d'explorateur.



Visionnez la bande-annonce officielle :

Nos astuces pour bien commencer

Si vous êtes nouveau sur Ark, les conseils pour Ark: Survival Evolved restent pertinents :

Chasseur-cueilleur :

Collectez des ressources comme le bois, la pierre, et le chaume pour fabriquer des objets. Ramassez les pierres au sol et frappez les arbres pour obtenir du bois.

Ne frappez pas les arbres indéfiniment :

Évitez de frapper les arbres et les rochers avec vos poings pour ne pas vous blesser. Fabriquez une pioche avec du bois et de la pierre pour récolter efficacement.

Engrams :

Utilisez les points d'expérience pour débloquer des Engrams qui vous permettent de fabriquer de nouvelles choses, comme des armes, des structures de base et des sacs de couchage pour réapparaître.

Territoire dangereux :

Évitez les zones avec de grands dinosaures carnivores jusqu'à ce que vous soyez bien équipé. Le jeu vous avertira si vous entrez dans une zone dangereuse.

Frappez jusqu'à ce que ça tombe :

Récoltez les ressources en frappant jusqu'à ce qu'elles tombent au sol. Cela s'applique aussi au combat : frappez les petits dinosaures pour obtenir des plumes, des peaux, etc.

Localiser les zones clés :

Cherchez les balises lumineuses blanches pour trouver des caisses de butin contenant des blueprints et des matériaux essentiels pour la survie.

Dinosaures brillants à éviter :

Les dinosaures avec un éclat rougeâtre sont extrêmement dangereux, ne peuvent pas être apprivoisés et attaquent à vue. Évitez-les à tout prix.

Patience est mère de toutes les vertus :

Pour obtenir des dinosaures plus forts, pratiquez l'élevage. Cela nécessite un mâle et une femelle de la même espèce, du temps, et de la patience pour que les descendants héritent de bonnes statistiques.

Prix et téléchargement

Le jeu lui-même est gratuit, avec des extensions disponibles à l'achat séparé. Alternativement, un abonnement Ark Pass à 5,99 € par mois ou 59,99 € par an offre l'accès à toutes les extensions, aux commandes de console solo, aux bonus XP, aux clés gratuites et à l'accès exclusif au serveur. Un modèle qui ne plaira pas à tout le monde...



Disponible sur iOS et Android (Play Store).

Télécharger le jeu gratuit ARK : édition mobile ultime