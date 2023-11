Titan Quest : Ultimate Edition inclut les 4 extensions sur mobile

Cela devient une habitude, tous les deux ans, THQ Nordic nous ressort une version de Titan Quest sur mobile, un magnifique Diablo-like. Sans surprise, la cinquième itération de ce titre, nommée Titan Quest : Ultimate Edition, arrive le 28 novembre.



Si vous vous posez la question de ce qu'est Titan Quest : Ultimate Edition, les différences avec Titan Quest : Legendary Edition ou Titan Quest HD, alors vous êtes au bon endroit.

Découvrez Titan Quest: Ultimate Edition

Titan Quest a captivé des légions de joueurs depuis ses débuts en 2006. Voici l'édition complète de Titan Quest, comprenant TOUS les DLC et les mises à jour techniques. Vous vivrez l'expérience complète d'un voyage effréné et authentiquement héroïque à travers les mondes de Titan Quest !

Après l'imbroglio entre les versions de THQ Nordic et DotEmu qui a amené les joueurs à devoir repayer, puis à se reporter sur la version d'Handy Games, une filiale de THQ Nordic, nous avons eu droit à Titan Quest : Legendary Edition. Un jeu complet comprenant les trois packs d'extension que les joueurs espéraient depuis la sortie du jeu en 2016 : Immortal Throne, Ragnarok et Atlantis.



Mais le problème c'est qu'un cinquième jeu mobile arrive avec Titan Quest : Ultimate Edition. En août dernier, la quatrième extension majeure, Eternal Embers, a été lancée sur PC en 2021. Elle a rapidement été annoncée sur mobile sous forme d'achat intégré pour Titan Quest : Legendary Edition et Titan Quest HD. Pour sa part, Titan Quest : Ultimate Edition regroupe simplement cette nouvelle extension, ainsi que les précédentes, en un seul pack que vous payez d'avance. Ainsi, si vous n'avez jamais acheté Titan Quest sur mobile, vous pouvez débourser 24,99 € pour l'édition Ultime, ou acheter l'extension Eternal Embers pour 4,99 €.

Voici les extensions :

IMMORTAL THRONE - Dans le monde du Immortal Throne DLC, vous rencontrerez les plus grands méchants de la mythologie grecque, vous braverez les attaques de Cerbère et vous vous risquerez sur les rives du Styx.

RAGNARÖK - Découvrez les terres inexplorées du nord de l'Europe dans le Ragnarök DLC, où vous braverez les royaumes des Celtes, des hommes du Nord et des dieux Asgard !

ATLANTIS - Rencontrez un explorateur dans l'Atlantis DLC, à la recherche du royaume mythique de l'Atlantide. Une clé serait cachée dans le journal d'Héraclès, qui se trouverait dans la cité phénicienne de Gadir. Partez pour un voyage à travers la Méditerranée occidentale, y compris dans l'arène du Tartarus pour des batailles épiques !

ETERNAL EMBERS - Appelé par le légendaire Empereur Yao, le héros doit retourner dans l'Est pour s'occuper d'une menace démoniaque qui dévaste les terres après la mort du Telkine. En partant à sa recherche, le héros et ses camarades se rendent compte que l'apparition de l'ancien péril, Qiong Qi, n'était pas le fruit du hasard, et que quelque chose de bien plus sombre se prépare...

Toute combinaison du jeu de base et des extensions revient au même prix, avec les mêmes fonctionnalités. C'est compliqué, mais Titan Quest reste le meilleur ARPG de l'App Store.

Télécharger le jeu Titan Quest: Ultimate Edition