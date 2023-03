Titan Quest: Legendary Edition est en super promo !

Titan Quest : Legendary Edition du studio Handy Games bénéficie de sa plus grosse réduction depuis sa sortie en 2021. En deux ans, Titan Quest a déjà vu son prix baisser, mais jamais autant.



Entre temps, les développeurs nous ont proposé de belles mises à jour telles que la prise en charge des manettes, les paramètres des familiers et des potions, les sous-titres des interludes, et bien d'autres choses encore.

Titan Quest: Legendary Edition à prix cassé

Aujourd'hui, Titan Quest : Legendary Edition voit donc son prix fondre avec une promotion à ne pas manquer, presque 50%. Le prix du jeu passe de 21,99 € à 12,99 € pour un temps limité. Mieux, tous les DLC sont gratuits à l'intérieur, dont Titan Quest : Ragnarök en 2017 et Titan Quest : Atlantis.



Le jeu original Titan Quest HD est également disponible à un prix inférieur puisque vous devez acheter les DLC séparément.

Si vous ne le connaissez pas, Titan Quest a captivé des légions de joueurs depuis ses débuts en 2006. Un hack & slash / RPG au niveau d'un certain Diablo, mais avec sa propre personnalité, pleine de références et un univers fantastique.

Les dieux seuls ne peuvent pas vaincre les Titans, il faut donc de vrais héros - et cela ne peut être que vous ! Votre succès ou votre échec déterminera le sort du peuple et des Olympiens ! Avec votre héros créé sur mesure, parcourez les mondes mystiques et antiques de la Grèce, de l'Égypte, de Babylone et de la Chine.

Titan Quest offre un contenu dantesque, avec des environnements aussi variés que possible, un gameplay travaillé et un moteur technique remis au goût du jour. Que demander de plus à ce classique du genre ? À vous de jouer, c'est le moment parfait !

Télécharger Titan Quest: Legendary Edition à 12,99 €