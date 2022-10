STEINS;GATE est en super promo pour la première fois sur mobile

En octobre 2009, le roman visuel d'aventure et de voyage dans le temps Steins;Gate faisait ses débuts au Japon. Sept ans plus tard, il arriverait en Europe et en Amérique avec une traduction anglaise.



Pour célébrer le 13e anniversaire de la sortie originale, le studio 5pb propose une belle réduction sur le prix du jeu sur l'App Store avec une baisse de 24,99 € à 4,99 € seulement.

STEINS;GATE à prix cassé sur iOS et Android

Regardez la bande-annonce Steins;Gate Steam ci-dessous :

Si vous n'avez pas encore joué au roman visuel, Steins;Gate propose une histoire saisissante avec des personnages hauts en couleurs et une bande-son brillante, le tout avec de multiples fins. Si vous n'avez jamais joué à ce type de jeu, c'est également un excellent point de départ.



La première moitié de Steins;Gate est un peu comme Retour vers le futur. Il s'agit de savoir comment le voyage dans le temps pourrait être utilisé pour réaliser des souhaits et nettoyer des regrets. Une sorte de tutoriel pour comprendre la mécanique de voyage dans le temps, et se familiariser avec le casting de personnages.

Notre avis sur Steins;Gate

Steins;Gate est donc un roman visuel, et comme la plupart des jeux du genre, vous passerez la plupart de votre temps à lire et à tapoter pour faire défiler le texte. L'interactivité est ici minime, même par rapport aux normes du genre. Aucun choix explicite ne vous est proposé dans le texte principal. Votre seule influence sur l'histoire vient du téléphone portable de votre personnage. Vous recevrez occasionnellement des textos et des e-mails d'autres personnages et vous pourrez choisir de répondre par l'une des deux ou trois réponses possibles. Vous pouvez également ignorer ces messages, ce qui constitue un choix en soi. La façon dont vous répondez a généralement peu d'effet sur le déroulement de l'histoire principale, bien que vous ne puissiez atteindre la meilleure fin du jeu qu'en répondant à certains textes d'une certaine façon. Vous utiliserez également le téléphone de votre personnage comme principal moyen d'activer la machine à remonter le temps, la plupart des six fins du jeu dépendant de votre choix de modifier ou non le passé à des moments critiques de l'histoire. Ces quelques cas spécifiques sont des choix importants, car une option vous fera basculer vers une fin tandis que l'autre fera avancer l'histoire principale.



Le seul véritable problème de la version iOS est, malheureusement, lié à son âge initial. Lorsque Steins;Gate est sorti à l'origine, il était courant que les versions iPhone et iPad soient des applications distinctes, et c'est le cas ici. Il faut donc bien se décider avant d'acheter sur iPhone ou iPad, sachant que la durée de vie est d'environ 20 heures.

Télécharger STEINS;GATE à 4,99 €